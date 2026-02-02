Volley, la Valsabbina stende Meledugno e vola davanti a tutti

Si apre con il quarto 3-0 consecutivo la Pool Promozione della Banca Valsabbina Millenium Brescia. La squadra di coach Solforati batte Melendugno nel posticipo del PalaGeorge e con i tre punti sale in testa alla classifica a 19 punti: dietro di lei ad una sola lunghezza la coppia Talmassons-Costa Volpino.

Applausi

Un’altra prestazione da incorniciare quella delle bresciane che in un’ora e mezza scarsa di partita si aggiudicano la posta completa. Rivincita ottenuta sulle pugliesi che a dicembre avevano fermato il cammino di Brescia in Coppa Italia battendo Parrocchiale e compagne a Montichiari nei quarti di finale.

Mvp del match Francesca Michieletto che viene applaudita anche dal fratello Alessandro – schiacciatore di Trento e della Nazionale Italiana – presente al PalaGeorge per la prima volta in stagione a supportare la sorella. Dati alla mano Brescia vince non solo grazie alla qualità dei colpi, ma anche assestando 12 muri, 5 ace e un attacco che arriva al 41%. Melendugno la perde in battuta con 11 errori e in ricezione arrivando solo al 13% (perfetta).

La sfida

Fin dal primo set la Valsabbina si dimostra determinata, precisa in tutti i fondamentali e combattiva anche sugli scambi lunghi. Michieletto fa benissimo in battuta portando le sue sul 17-10, ma funzionano anche il lavoro di Olivotto a muro e gli attacchi di Amoruso e Kavalenka. Melendugno prova a stare a galla, ma il ritmo bresciano è difficile da sostenere. Chiude Millenium 25-17.

La seconda frazione comincia in maniera più equilibrata, poi l’ago della bilancia torna a pendere per la squadra di casa che offre un’ottima prestazione in difesa e in attacco, esibendo grande efficacia ancora al servizio. Sul 17-12 Brescia ormai è in fuga: Melendugno continua a sbagliare in battuta e propone un gioco spesso troppo scontato. Chiude ancora la Valsabbina con Olivotto 25-19.

Stesso copione anche nel terzo parziale: la Valsabbina continua a tenere molto alto il livello del servizio e della ricezione. Con palla pulita il lavoro di Prandi risulta, naturalmente, più semplice. Anche in questo caso tutti i meccanismi di gioco si incastrano alla perfezione e consentono a Brescia di imporsi. A chiudere è l’ennesimo attacco ben assestato di Kavalenka che fa il 25-19 finale.

Ora la Valsabbina dovrà affrontare due trasferte difficili: la prima domenica alle 17 contro Trento, la seconda contro Messina domenica 15.