Serie C, come è andato il weekend delle squadre bresciane

Prima sconfitta nel torneo maschile di serie C di volley per il Valtrompia, nello scontro diretto per il primato contro Cisano. Prosegue invece l’imbattibilità della Leonessa Iseo nel campionato femminile, che infila la quinta vittoria superando Gussola.

Maschile

Il Valtrompia Volley cade a Cisano. Troppo forti i bergamaschi nella circostanza per poter essere impensieriti dai Lupi che cadono per 3-0 (25-16, 25-16, 27-25). Dopo i primi due set in sordina, con troppi errori dei bresciani e con poca efficacia in attacco, arriva la reazione nel terzo parziale. Ma è troppo tardiva perché Cisano chiude i giochi ai vantaggi, nonostante i colpi di Sanchez e Pellizzon.

Torna al successo l’Effepi Soft Azzano Mella che travolge con merito pr 3-0 la Bocconi Milano (25-22, 25-22, 25-17). Si vedono i progressi rispetto alle settimane precedenti, con un gruppo più solido e coeso, che non ha concesso nulla ai milanesi.

Esultanza a fine partita

Preziosa vittoria anche per la Tecnoace Villanuova per 3-1 lo Scanzo Ranica (20-25, 25-13, 25-15, 25-16). È la terza vittoria in campionato e prima tra le mura amiche per i valsabbini, che superano i bergamaschi, ancora relegati in ultima posizione, senza punti.

Vittoria giusta per il Villanuova, nonostante le difficoltà del primo set. I ragazzi di Stefano Caldera hanno il merito di non disunirsi trovando il modo di reagire, senza farsi prendere dallo sconforto. Buona la prova di squadra in battuta (44%, con Raus e Piccoli in evidenza) ed in ricezione (76%). In attacco si distinguono Togni (11 punti), Raus (16). Cade la Tonoli Nyfil Montichiari piegata da un buon Merate che si impone per 3-0 (12-25, 18-25, 22-25).

Femminile

Soddisfazione anche per la Leonessa Iseo

Nel femminile, prosegue la corsa della Leonessa Iseo che espugna il campo cremonese del Gussola per 3-1. Le bresciane dominano i primi due set, dimostrandosi solide in tutti i fondamentali (12-25, 15-25). Le sebine però calano l’intensità al servizio e si disuniscono in difesa. Gussola ne approfitta riaprendo la partita (25-19). Iseo inizia ancora male il quarto set (6-2), ma con pazienza ritrova il ritmo dei primi due set, e dopo una buona rimonta vince ai vantaggi (25-27). Torna al successo anche l’Ecoexport Valsabbia battendo le giovanissime ragazze del Martinengo per 3-0 (25-19, 25-20, 25-19). Ottima prova collettiva delle bresciane, che non perdono il filo del gioco in nessuno dei parziali, dimostrando una buona maturità. Resta senza punti il Valvolley Beretta battuto dall’Intermedia Medole per 3-0 (25-17, 25-21, 25-11). Rinviata a gennaio invece la partita del Millenium.

La classica maschile

Cisano 15; Valtrompia, Merate 11; Azzano Mella, Pizzighettone, Almevilla 10; Villanuova 8; Vizzolo 6; Gorlago, Opera 5; Bocconi, Powervolley 3; Montichiari 2; ScanzoRanica 0.

La classifica femminile

Capergnanica 15; Iseo 14; Credara 11; Bolgare 10; Vescovato, Medole 9; Collebeato 7; Valsabbia, Vizzolo, Gussola 6; Millenium Brescia 3; Martinengo 2; San Lazzaro 1; Valvolley 0.