Volley serie C, come è andato il weekend delle squadre bresciane

Difficile delineare una classifica dopo sole tre giornate di campionato, ma gli spunti non mancano. Nel campionato lombardo di volley di serie C arrivano indicazioni confortanti sia nel maschile che nel femminile.

Maschile

Nel maschile, il Valtrompia Volley di Simone Gandini vince il derby delle Valli bresciane superando i valsabbini della Tecnoace Villanuova per 3-1. La Tecnoace di Stefano Caldera impressiona per la qualità del gioco espresso nel primo set, meritando di vincere 25-21. I «Lupi» però si confermano tra le candidate alla promozione rimontando nei parziali successivi (12-25 e 21-25). Grazie alle convincenti prove di Sanchez, Pellizzon e Grezzi il Valtrompia chiude il derby per 15-25. Per Villanuova in evidenza Biemmi e Marga decisivi nella vittoria del primo set. Valtrompia resta così imbattuto confermando il secondo posto alle spalle di Cisano.

Cade invece per la prima volta in stagione Effepi Azzano Mella che davanti al proprio pubblico esce sconfitto per 3-0 con Pizzighettone. Una sconfitta che brucia per come è maturata, che si è chiusa con parziali tutti ai vantaggi (28-30, 24-26, 23-25). La differenza l’ha fatta la maggior coesione dei cremonesi, meno fallosi e più pazienti, mentre Azzano pecca in troppa frenesia nella ricerca del colpo risolutore. Nel terzo set l’Effepi potrebbe riaprire la partita grazie ad un buon vantaggio, ma nel finale tutto viene vanificato dalla lucidità di un Pizzighettone mai domo.

Vince con merito invece la Tonoli Nyfil Montichiari che centra il primo successo stagionale contro la Bocconi Milano per 3-2. I bresciani dopo aver vinto i primi due set (25-21, 25-19), si rilassano nei successivi (20-25, 18-25), ma al tie break non si distraggono chiudendo sul 15-12.

Femminile

Nel femminile vola la Leonessa Iseo di Alessandro Curci. Sul campo del Vescovato le bresciane si impongono per 3-1 (14-25, 26-24, 15-25, 19-25) restando a punteggio pieno. Contro un avversario di buon livello le sebine dimostrano un netto predominio in tutti i fondamentali, lo confermano i parziali dei tre set vinti.

Incappa nella sconfitta l’Ecoexport Valsabbia di Francesco Franceschini. Contro il Credara le bresciane cedono al tie break. Il punto serve per smuovere la classifica, ma resta molto rammarico per come è andata la partita. Le valsabbine dominano i primi due set (25-15 e 25-22), ma un calo di efficacia in battuta del Valsabbia permette a Credare di rimontare (18-25, 16-25, 13-15).

Il Millenium Brescia cade sul campo di Medole - © www.giornaledibrescia.it

Non va meglio all’Ateam Collebeato di Enrico Peli che vince il primo set sul campo del temibile Bolgare (20-25), ma poi subisce la rimonta delle bergamasche (25-19, 25-14, 25-15). Sconfitta per 3-0 invece per il Millenium Brescia che sul campo delle mantovane dell’Intermedia Medole (allenate dai bresciani Michele Castelli e Raquel Franco) cede per 25-14, 25-23, 25-19.

La classifica maschile

Cisano 9; Valtrompia 8; Merate, Azzano Mella, Pizzighettone 6; Almevilla, Gorlago 4; Villanuova, Bocconi, Powervolley, Vizzolo 3; Montichiari 2; ScanzoRanica, Opera 0.

La classifica femminile

Bolgare, Capergnanica, Iseo 9; Vescovato, Medole 6; Credara 5; Collebeato 4; Valsabbia, Vizzolo, Gussola 3; Martinengo 2; San Lazzaro 1; Millenium Brescia, Valvolley 0.