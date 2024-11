Serie B2 femminile, la quinta giornata di campionato

Promoball capolista in solitaria con l'aiuto del Brescia Volley, Torbole, pure ancora in testa al suo girone, che si aggiudica anche il secondo derby di stagione, e Vobarno che cade in trasferta. Questa la sintesi della quinta giornata di B2 femminile per i raggruppamenti che vedono impegnati le compagini bresciane.

Girone E

Nel girone E, manita di vittorie per la Promoball Sanitars che, nel palazzetto di casa, regola 3-1 anche le piacentine della Vivi Energia Vap e non senza qualche brivido iniziale. Il primo set, infatti, non è dei migliori per la squadra biancorossa che paga dazio al disordine e a qualche errore di troppo e va sotto cedendo il parziale 21-25. Per pareggiare i conti però la Promoball torna in campo come uno tsunami nella frazione che segue e spinta da una Populini incendiaria (che chiuderà poi da top scorer con 19 punti a referto), e da tutto un collettivo più centrato, travolge le ospiti 25-7.

Nel periodo che segue poi, mette pressione sin dai primi scambi e prende strada, infilando tra sé e le ospiti un divario che diventa incolmabile (21-12) e spiana la strada per il ribaltamento, che matura con un 25-16. Caricata da una rimonta confezionata con un'ottima prova di forza, il sestetto di coach Nibbio va poi a chiudere la gara. A onor del vero il set finale resta più contratto nel punteggio di quanto non lo fossero stati i precedenti, ma solo fino al 16-4, poi le tigri ruggiscono e assestano quella sterzata che le rende irraggiungibili, certificando i 3 punti con un 25-19. «Partita altalenante, non siamo riuscite subito a impostare il nostro gioco – commenta l'opposto Beatrice Olivieri, schierata titolare – ma perso il primo set siamo tornate in campo unite e a testa alta, impostando il nostro gioco come sappiamo».

Soddisfazione anche per il Brescia Volley - © www.giornaledibrescia.it

La vittoria conferma la Promoball nella posizione di capolista, e da ieri in solitaria, grazie all'aiuto del Brescia Volley che frena Brembo, imponendosi sulla formazione orobica per 3-1 e certificando il Pala Vittorio Mero come proprio fortino, stante le tre affermazioni in altrettanti incontri casalinghi. Il successo inoltre si carica ancor più considerando che arriva ad una settimana da un ko al tie break che poteva lasciare più di una scoria, e dopo che anche la partita con le bergamasche, affrontata per altro da un Brescia incerottato, senza Moriconi e Bonardi, non era cominciata nel migliore dei modi, con la prima frazione persa per 21-25. Per rimontare e infliggere alle ospiti la prima sconfitta di stagione, il sestetto cittadino si rimbocca le maniche, aggiusta ricezione e battuta, e poi detta gioco e ritmo. Al pareggio perviene vincendo 25-18 il secondo set, sempre condotto, e sempre conducendo dall'inizio alla fine trova anche il 2-1 per 25-23. Nel quarto la squadra soffre un po' di più e si trova a rincorrere per due terzi di parziale, ma senza scomporsi risale, supera e chiude 25-19, per tre punti importanti che fanno morale e aiutano. Mvp Irene Ducoli, top scorer con 18 punti.

Girone C

Selfie della vittoria per Torbole - © www.giornaledibrescia.it

Nel girone C, prosegue la marcia indisturbata del Torbole Casaglia che in casa della Foma Juvolley Pralboino, spegne in tre set le speranza della stessa e si aggiudica il secondo derby stagionale, dopo quello vinto contro l'altra neo promossa Vobarno. Con una prestazione corale difensiva magistrale, e un dominio un po' su tutti i fronti il sestetto di coach Favero direziona presto il match. E lo fa portando pressione sin dai 9 metri: la battuta sempre insidiosa costringe Pralboino a giocare staccato da rete e a trame scontate, per una prima frazione di gara che l'Idras chiude in totale controllo 25-11. Poco cambia nel set che segue, con Torbole che, trascinata da Sara Frigerio in versione macchina da punti, conduce agilmente fino al finale di 25-20. Qualche incertezza in più si ha nel terzo e ultimo periodo, complice qualche sbavatura della formazione ospite che contribuisce a riaccendere un po' le padrone di casa. L'inizio incerto però si risolve senza particolari strascichi, con una Idras che, rimessasi in sesto, va a prendersi i tre punti con il parziale di 25-17. E resta così prima in classifica in compagnia dell'Isuzu Cerea, ma davanti per differenza set. «La partita è stata a senso unico – la rilegge coach Favero – la squadra non ha sbagliato nulla, e ha dominato su tutti i fronti già dalla battuta. Benissimo l'ingresso di Cherubini nel secondo e nel terzo set e di Marchesi nel terzo, e ottima Frigerio per tutta la gara, da sottolineare poi la grande prestazione difensiva di tutta la squadra che ha difeso l'impossibile».

Cade, infine, nel mantovano il Vobarno che in casa del Volley Davis 2C incassa una sconfitta per 3-1. La sfida inizia male per la Nuova Bstz Omsi che non riesce a trovare il ritmo giusto e vede le padrone di casa prendere strada. Poi, quando sembra poter recuperare qualcosa, patisce un back out che la allontana nuovamente (20-12) e porta la Volley Davis veloce verso l'1-0 che si compie per 25-21. Il prosieguo non va meglio: Vobarno soffre ancora e le avversarie mettono la testa avanti, e sebbene questa volta la squadra di Signorelli riesca ad agganciare a quota 9, poi si ritrova ancora ad inseguire e a distanza (20-14). Gli errori commessi non aiutano e anche il 2-0 per le mantovane si concretizza per 25-18. Per vedere Vobarno condurre bisogna così aspettare il terzo set, che è poi quello che consente alla compagine valsabbina di riaprire la sfida. La Nuova Bstz Omsi lo gioca sempre avanti, sul finale rischia l'aggancio, ma lo evita per un 22-25 che riaccende le speranze. A spegnerle ci pensa la Volley Davis 2C subito dopo, aprendo il periodo in pressione e poi tenendosi in vantaggio fino alla fine, sancita dal 25-21 che manda i titoli di coda e dà alle mantovane i primi tre punti di stagione.

Le classifiche

Classifica girone C: Torbole Casaglia, Isuzu Cerea punti 15, Peschiera 13, Piadena 11, Marmi Lanzi Zevio 10, Vobarno 8, Peloso Infissi Planetvolley* 7, AtaTrento 6 Alitest-Dr Media 5, Us Torri*, Volley Davis 2C, Orgiano, Pralboino 3, Basilisco Gms 0. *una partita in meno

Classifica girone E: Promoball Sanitars punti 15, Lurano 13, Brembo, Cartiera dell'Adda 12,Brescia Volley 10, Collecchio 9, Vibi Energia Vap 7, Olginate, Busnago 6, Rossetti Market Conad 5, Gorgonzola, New Volley Adda, Decalacque River 3, Prefabbricati Moioli 1.