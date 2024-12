Volley B2 femminile, Vobarno e Promoball esultano nei derby bresciani

Serata di derby in B2 femminile. L'ottava giornata mette infatti di fronte le due neo promosse Pralboino e Vobarno nel gruppo C, mentre Brescia Volley e Promoball si affrontano nell'E.

Punti pesanti per Vobarno

L’esultanza di Vobarno per tre punti pesanti - © www.giornaledibrescia.it

Nel primo caso, ad avere la meglio, conquistando la posta piena grazie alla vittoria in quattro set, è Vobarno, per punti pesantissimi che la spingono in classifica. Il sestetto guidato da coach Signorelli, davanti ai propri tifosi, fatica un po' nella frazione di gara iniziale, e perde la successiva, ma si rifà nel terzo e quarto periodo, senza lasciare troppo margine alle ospiti.

Più nel dettaglio, durante il primo set Vobarno procede spalla a spalla con la Foma Juvolley fino a quota 20, poi trova il break giusto e, portatosi sul 24-21, concretizza la prima palla set a disposizione con un ace di Castelli per l'1-0. Nel set successivo, invece, rimane attaccato alle stesse solo nel primo terzo, poi subisce il servizio, commette qualche errore di troppo, e Pralboino ne approfitta per riportare la sfida in parità, 16-25. Senza troppo soffrire però la Nuova Bstz-Omsi fa valere il fattore campo nei due periodi successivi: nel terzo prende presto margine e poi va via via incrementandolo, con una pressione che porta le ospiti a sbagliare molto, quindi riporta dalla sua parte l'inerzia del match, chiudendo 25-17. Nel quarto, che sulla spinta del parziale appena conquistato, aggredisce sin dai primi scambi, grazie anche ad una Roncadori ispirata, vola in un amen sul 12-3, quindi sul 20-9. A questa altezza patisce una flessione, ma si riprende prima che diventi fatale e si prende il periodo per 25-18.

La Promoball espugna Folzano

Festa Promoball per tre punti e la vetta in solitaria - Foto Stefano Facchetti © www.giornaledibrescia.it

Nell'altro derby, invece, è la Promoball, che espugna il palazzetto di Folzano, ad esultare, piegando le resistenze del Brescia Volley in tre set. Sebbene le padrone di casa, sempre alle prese con una rosa corta a causa degli infortuni, aprano meglio la sfida, sono poi Castellini e compagne a dettare il passo, staccando le avversarie a metà, e poi andando a prendersi l'1-0 per 18-25.

Nel periodo di gara successivo, poi, la strada delle tigri pare spianarsi presto, ma quando il 2-0 è praticamente ad un passo, queste si bloccano e incassano un break di 11-0, così da 11-21, il punteggio passa sul 22-21. A impattare sul 22 pari è capitan Castellini, mentre un doppio errore di Brescia porta la Promoball sul set ball, che è la già citata numero 16 a chiudere, con un 22-25, che consegna il doppio vantaggio. La vittoria matura poi con meno patemi: il sestetto biancorosso parte bene, si guadagna qualche punto di margine che aumenta nel mezzo, quindi piazza l'allungo decisivo con Cecchetto, e ferma il tabellone sul 19-25. Con la vittoria piena, la Sanitars torna a comandare in solitaria la classifica del girone E, stante la sconfitta di Brembo contro Lurano e il successo solo al tie break di Cartiera dell'Adda.

Tonfo per Torbole

Perde invece la testa del proprio raggruppamento, il C, la Idras Torbole Casaglia che, tra le mura amiche, cede in 3 set alle veronesi della Pelosi Infissi Planetvolley. Il sestetto guidato da coach Favero soffre nel primo parziale, che gioca tutto a rincorrere, prima di lasciarlo alle ospiti per 16-25, nei successivi prova a riaprire la sfida, ma senza fortuna.

Nel secondo la Idras si ritrova ancora ad inseguire, e non riesce mai a portarlo dalla propria parte, tanto che Planetvolley lo chiude 23-25, nel terzo guarda le spalle delle avversarie fino a metà, poi riesce a mettere la testa avanti 16-14, tuttavia viene riacciuffata presto, ed è costretta alla sconfitta con il parziale ancora di 23-25. Il ko fa scivolare Torbole alle spalle di Peschiera (nuova capolista e prossima avversaria in terra veronese) per ritrovarsi appaiata a Cerea, ma dietro la stessa per quoziente set.

La classifica del girone C

Peschiera 22 punti, Cera, Torbole 21, Planetvolley, Piadena 16,Vobarno 14, Marmi Lanza Zevio 13, Studio55 AtaTrento 12, Alitest-Dr Media 11, Volley Davis 2C 7, U.S. Torri 6, Orgiano 5, Pralboino 4, Basilisco 0.

La classifica del girone E

Promoball Sanitars 21 punti, Cartiera dell'Adda 20, Lurano 19, Brembo 18, Collecchio, Brescia Volley 14, Olginate, Vivi Energia Vap 13, New Volley Adda 10, Rossetti Marked Conad 9, Gorgonzola 6, Decalacque River Volley 3, Prefabbricati Moioli 1.