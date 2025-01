Volley B2 femminile, poker di vittorie bresciane e un ko al tie break

Poker di vittorie e un ko al tie break che muove comunque la classifica. Il 2025 delle squadre bresciane impegnate in B2 femminile inizia sotto i migliori auspici con tutte le formazioni a punti e protagoniste di gare decisamente positive.

Girone C

Il selfie di Torbole per festeggiare la vittoria

Iniziando dal girone C, il Torbole Casaglia spazza via il ko con cui aveva chiuso l'anno, imponendosi per 3-0 in casa del Volley Piadena, grazie a una prestazione decisamente solida. Con Frigerio top scorer, con i suoi 15 punti, seguita a ruota da Andreis che ne ha messi a referto 14, la Idras ha conquistato i parziali per 20-25, 18-25, 21-25 e si è così assicurata la posta piena. «Sono molto molto contenta – ammette coach Irene Favero –. C'è stata una bella prestazione corale, con la difesa come fondamentale decisamente superiore. E anche l'attacco è stato lucido ed efficace».

L’esultanza al punto finale di Vobarno

E a cogliere la vittoria da tre punti in tre set, cominciando quindi il 2025 in maniera opposta a come aveva chiuso il '24, è stato pure il Vobarno che, davanti ai propri tifosi, ha lasciato poco margine alle ospiti dello Studio55 AtaTrento. 25-19, 25-22, 25-19 i parziali con i quali la squadra allenata da coach Gianluca Signorelli si è assicurata l'intera posta in palio, mostrando già nel primo set la capacità di spingere e di mettere in grossa difficoltà la difesa ospite. Nel prosieguo, con una Zanini in grande spolvero capace di chiudere con 16 punti a referto, la musica è cambiata di poco e la compagine valsabbina ha di fatto condotto la sfida, senza troppi rischi.

Non ha centrato il successo, ma si è battuto trascinando lo scontro diretto al quinto set e conquistando un prezioso punto in ottica salvezza il Pralboino in casa delle mantovane del Volley Davis. La Foma Juvolley ha messo da subito paura alle padrone di casa, vincendo il primo periodo 23-25, poi, subìto il pareggio con il parziale di 25-17, si è portata di nuovo avanti 21-25, ma le avversarie non sono state a guardare e, pareggiati i conti per 25-20, poi si sono aggiudicate il tie break per 15-7.

Girone E

La festa del Brescia Volley per il colpaccio contro Lurano

Passando al girone E, colpaccio del Brescia Volley che regola 3-0 il Lurano, terza forza del campionato, e lo aggancia a quota 25, inserendosi nei piani nobilissimi della graduatoria.

Partita subito incanalata nei binari giusti quella della squadra cittadina, in campo con la formazione tipo e la rientrante Bonardi, e poi vinta con un'ottima prestazione del gruppo che ha lavorato bene tanto nella fase muro-difesa, quanto in battuta. Assicurato il primo set per 25-18, il Brescia Volley ha poi corso qualche rischio nel secondo, quando si è visto annullare il margine di sei punti e il periodo trascinato ai vantaggi, tuttavia poi ha chiuso 30-28. Nella terza frazione di gara poi ha sgombrato il campo dai rischi è si è imposto 25-14. «Partita che fa morale, che ci fa bene – commenta il ds Mattia Giudici – e che premia il percorso che le atlete stanno facendo. Adesso vediamo di finire bene il girone d'andata e poi si vedrà». Premiata mvp il libero Chiara Sala, autrice di una prestazione solida, soprattutto a livello difensivo.

Esulta, e approfittando dello stop imposto dal Brescia Volley stacca Lurano, la Promoball Sanitars che chiude in tre set e in poco più di un'ora di gioco la pratica Decalacue River. Castellini e compagne dettano legge nel primo set, che mettono in tasca con il punteggio di 25-13, poi partono forte anche nel secondo, avanti 14-5 accusano una flessione che vede progressivamente le ospiti rientrare fino al -1, 17-16, ma si scuotono dopo il tempo chiamato da coach Giorgio Nibbio e vanno sul 2-0, con il parziale di 25-21. Poi la Promoball fa scorrere i titoli di coda sul match indirizzando il terzo periodo e controllandolo fino al 25-19. Miglior realizzatrice la centrale Laura Cecchetto con 15 punti, mvp la regista Chiara Negri.

«Era una partita difficile – la rilegge la palleggiatrice Anna Conti - sotto molto punti di vista, ma siamo riuscite a portare a casa tre punti mantenendo il nostro gioco e applicando tutto quanto provato in settimana».

La classifica del girone C

Cerea punti 33, Peschiera 31, Torbole Casaglia 27, Peloso Infissi 25, Marmi Lanza Zevio 24, Piadena 22, Studio55AtaTrento 18, Vobarno, Alitest-Dr Media 17, U.S. Torri 12, Volley Davis 2C, Pralboino 9, Orgiano 8, Basilisco Gms Trentino 0.

La classifica del girone E

Brembo punti 30, Promoball Sanitars 29, Lurano, Brescia Volley 25, Cartiera dell'Adda 23, Collecchio, Olginate 18, Rossetti Marked Conad, New Volley, Vivi Energia Vap 16, Gorgonzola 13, Spazio Conad Busnago 12, Decalacque River 7, Prefabbricati Moioli 4.