Volley B2 femminile, resta a secco solo Vobarno: i risultati

Torbole sola in testa, Promoball che riparte e Pralboino e Brescia Volley che si prendono un punto. Nella settima giornata di B2 femminile, resta a bocca asciutta solo Vobarno tra le bresciane impegnate tra i gironi C ed E.

Idras Torbole

Nel primo, la Idras Torbole Casaglia continua il suo viaggio da prima della classe superando 3-0 anche l'Us Torri. Partita a senso unico quella conquistata a Torri di Quartesolo dal sestetto guidato da coach Irene Favero che non commette l'errore di prendere sottogamba l'avversaria e la doma per l'intero match. Nel primo set, di fatto Torri sta in scia solo nei primi scambi, poi Torbole inizia a giocare, alza il ritmo, guadagna campo e stacca, tenendo poi le distanze e vincendo 25-15. Nel secondo e terzo, infine, fa altrettanto aggiudicandoseli rispettivamente 25-19 e 25-14. Mvp Campi e prestazione molto solida anche di Licaj.

Pralboino

Serata non vittoriosa, ma positiva per Pralboino che, tra le mura amiche, rende vita difficilissima a una più attrezzata ed esperta Piadena e la costringe al tie break, prendendosi un punto utile a muovere la classifica. Che la squadra ospite debba sudarsela lo si capisce subito grazie a una Foma Juvolley che concede poco e apre la sfida andando avanti con il parziale di 25-23. Piadena non ci sta e replica, vincendo il secondo periodo ai vantaggi e rimettendo così il match in parità (24-26), ma non scalfisce la determinazione della compagine neo promossa. Questa, infatti, prosegue nella sua ottima serata e si assicura un punto, conquistando per 25-22 la terza frazione di gara. Il colpaccio sfuma, perché le cremonesi si prendono il 2-2, con il parziale di 17-25, e poi si assicurano il tie break per 10-15, ma ciò non toglie l'ottima prestazione delle bresciane, che chiudono con tre atlete in doppia cifra, tra cui Sbaraini top scorer grazie ai 26 punti messi a terra, 3 dei quali dai 9 metri e 2 a muro.

Vobarno

Vobarno resta a secco - © www.giornaledibrescia.it

Nulla da fare, invece, per l'altra neopromossa, Vobarno. La Nuova Bstz-Omsi, al cospetto dell'Isuzu Cerea, terza forza del girone, soffre la fisicità e l'esperienza delle avversarie e cede 3-0. Già nel primo set le difficoltà si palesano, con le padrone di casa che prendono margine e controllano alla distanza le valsabbine. Toccata quota 22-13, Vobarno ha un sussulto e riesce a ridurre il gap, risalendo fino al 22-18, ma il tempo chiamato da Cerea interrompe la rincorsa e il sestetto veronese si porta avanti 25-19. Poi trova il doppio vantaggio nel set successivo, durante il quale Vobarno se la gioca però di più sin dalle battute iniziali, tanto che, per tre quarti di parziale l'esito è incerto. Poi, dal 15-15 su muro di Fraccaro, la Nuova Bstz-Omsi frena e si ritrova sotto 19-16. Un fallo di formazione fischiato manda in confusione la squadra e Cerea ne approfitta (25-18). Quindi va a prendersi anche i tre punti conducendo dall'inizio alla fine la terza frazione di gara che termina 25-20.

Promoball

La Promoball ritrova il feeling con la vittoria - Foto Stefano Facchetti © www.giornaledibrescia.it

Nel girone E, torna alla vittoria la Promoball che, conservando l'imbattibilità casalinga, spegne in 3 set le resistenze del fanalino di coda Prefabbricati Moioli. Contro la squadra bergamasca, il sestetto baincorosso è un po' frenato negli scambi iniziali, poi si libera dalle scorie del ko di una settimana prima conto Brembo, cresce e prende strada. Tuttavia, spaccato il parziale nel mezzo e conquistato un buon margine (18-13), la Sanitars patisce un pericoloso black out che riporta sotto le ospiti 20-19, salvo poi riuscire a ripartire e a portarsi in vantaggio con il parziale di 25-20. Qualche alto e basso si registra poi anche nella frazione che segue che la squadra di casa apre a proprio favore e che poi vince con margine 25-18, nella prima parte però deve scontare ancora un momento di stallo. Altra storia invece il periodo finale che resta in equilibrio solo per qualche giro di lancette, fino a quando cioè Castellini e compagne crescono e filano via chiudendo ogni discorso con il parziale di 25-14. Miglior realizzatrice la centrale Laura Cecchetto, con 16 punti di cui 2 dai 9 metri e 4 a muro, e con un 70% di positività in attacco.

Brescia Volley

Il Brescia Volley raccoglie un punto - Foto Nicola Romano © www.giornaledibrescia.it

Perde invece partita e imbattibilità del proprio palazzetto il Brescia Volley che soccombe al tie break contro Vivi Energia. Il sestetto cittadino, azzoppato dagli infortuni e dall'influenza, affronta le ospiti piacentine senza Moriconi, Bonardi, Uzunova e Bianchini, e con una Sala impossibilitata ad allenarsi per tutta la settimana. La sfida ne risente anche se Brescia prova a fare la sua parte con orgoglio ed onore. Nel primo set, dopo una partenza punto a punto, contro un'avversaria giovane e talentuosa, vede sfumare il parziale verso la fine (22-25), tuttavia ha un'ottima reazione che ribalta la sfida. La squadra di coach Irene Bonfadini, infatti, pareggia i conti per 25-17, quindi domina la terza frazione di gara che conduce in porto con un eloquente 25-12. Con entusiasmo affronta anche il quarto periodo e, per buona parte, lo conduce arrivando avanti fino al 21-19. Poi, tra confusione creata dall'arbitro e poca lucidità, Brescia viene ripreso e si ritrova ai vantaggi che, penalizzati da una panchina corta, si risolvono a favore delle ospiti 31-33. Ospiti che, con una formazione casalinga con il fiato corto, vincono anche il quinto 9-15 e si prendono la vittoria, lasciando alle bresciane solo un punto.

E la prossima settimana, al palazzetto Vittorio Mero di Folzano, sarà derby con il big match con la Promoball.

Classifica girone C

Torbole Casaglia punti 21, Peschiera 19, Cerea 18, Piadena 16, Marmi Lanza Zevio, Peloso Infissi Planetvolley 13, Vobarno, Alitest-Dr Media 11, Studio55 AtaTrento 9, Orgiano 5, Volley Davis 2C, Pralboino 4, U.S. Torri 3, Basilisco Gms Trentino 0.

Classifica girone E

Cartiera dell'Adda, Promoball Sanitars, Brembo punti 18, Lurano 16, Brescia Volley 14, Collecchio 11, Vivi Energia, Olginate 10, Rossetti Maret, New Volley Adda 9, Busnago 7, Gorgonzola, Decalacque River 3, Prefabbricati Moioli 1.