Volley, serie B femminile: weekend nero per le squadre bresciane

Zero vittorie, zero punti portati alle classifiche. Ultima gara del 2025 da dimenticare per le squadre bresciane impegnate nei campionati di B1 e B2 femminile, finite tutte ko.

In B1 perdono 3-0 sia Torbole Casaglia che Promoball, in B2 incassa lo stesso punteggio Vobarno, a cui la sconfitta costa anche la testa della classifica, mentre il Brescia Volley si arrende in quattro set.

Serie B1

Per Torbole Casaglia ad essere avara di sorrisi è la trasferta a Peschiera. L’Orotig, infatti, si prende l’intera posta di serata, vincendo le resistenze delle gialloblù in poco più di un’ora di gioco e le supera anche in graduatoria. I parziali – 25-23, 25-9, 25-20 – raccontano di una gara combattuta solo nel primo set, poi Peschiera fa valere il fattore campo, domina nel secondo periodo, con l’Idras che di fatto non riesce mai a rientrare in gioco (il tabellone a un certo punto segna 16-4 a favore delle venete), quindi chiude dopo una terza frazione di gara sempre in controllo.

Giustiziere della Promoball è invece la Don Colleoni Bergamo, corsara a Maclodio. La formazione biancorossa, che termina il 2025 anche all’ultimo posto in solitaria in classifica, stanti i tre punti ottenuti con la vittoria all’esordio seguiti poi solo da ko, riesce a dare un po’ più filo da torcere alle ospiti nei primi due set (e nel secondo conduce anche il gioco fino al 16-15), ma poi questi vengono comunque chiusi con margine dalle bergamasche. Nel terzo poi crolla definitivamente. Netti i parziali: 20-25, 19-25, 14-25, risolti in 72 minuti di gioco.

La classifica

Girone C: Banca Annia Aduna* 28 Azimut Giorgione* punti 27, Smapiù Arena Volley* 25, Gps Volley Group Schio* 22, Pallavolo Picco Lecco 20, Orotig Peschiera 16, Torbole Casaglia 15, Rothoblaas Volano 15, Volksbank Vicenza 14, Pallavolo Don Colleoni 13, Cortina Express Imoco 11, Brembo Volley 7, Isuzu Cerea 6, Promoball Sanitars 3. *una partita in meno

Serie B2

Niente sorrisi anche nella categoria inferiore, con gli scivoloni delle due bresciane che costano pure in termini di classifica. Vobarno paga con la perdita del primo posto il 3-0 rimediato contro Lurano nello scontro al vertice dell’undicesima giornata: la squadra bergamasca, infatti, che alla vigilia seguiva di un punto, si prende la testa della graduatoria, staccando di due lunghezze le valsabbine. In casa di queste ultime, Lurano parte subito forte e costringe la Nuova Bstz-Omsi ad inseguire. Se in un primo momento la formazione di coach Signorelli riesce a rimanere in scia, e poi ad agganciare sul 14-14, negli scambi che seguono resta di nuovo indietro e si ritrova sotto per 22-25.

Poi fatica anche in avvio di secondo periodo, con le bergamasche che ne approfittano e trovano un margine (10-16) che consente loro di gestire, fino al 2-0 per 19-25. Il doppio svantaggio non scuote Vobarno che, al contrario, rimane ancora contratta in apertura di quello che poi sarà l’ultimo atto di serata. Lurano allora spinge, si allontana 11-18, e si prende tre punti e primo posto con il parziale di 20-25.

Ko va pure il Brescia Volley, che cade 3-1 a Chiavenna contro Volley Academy V&V al termine di una sfida combattuta e perde altri due punti dalla posizione di vertice, ora distante tre lunghezze. Nel primo set la squadra cittadina resta attaccata nel punteggio alle padrone di casa solo nel primo terzo di periodo, poi le avversarie, spinte da un servizio ficcante, spaccano la frazione di gara e vanno a prendersi il vantaggio per 25-19.

La reazione del Brescia Volley non si fa attendere, anzi si produce in un secondo parziale combattuto, che poi si risolve per la formazione allenata da coach Irene Bonfadini per 19-25, tuttavia poi c’è il nuovo passo avanti delle valtellinesi. Queste, vinte le strenue resistenze del Brescia Volley, duro a cedere e capace di rispondere punto su punto, ottengono il 2-1 per 26-24, e nel set che segue, a questo punto caricate da come si è risolto il precedente, chiudono la contesa prendendosi l’intera posta in palio, grazie al parziale di 25-18.

La classifica

Girone B: Asd Volley Lurano 26, Nuova Bstz-Omsi Vobarno punti 24, Brescia Volley 23, Pallavolo Zanica 21, Recoaro Tml Como 20, Volley Barzanò, Trentino Energie Argentario 19, Volley Academy V&V 18, Cartiera dell’Adda 15, Electro Adda Olginate 14, Valpala Evoca Group 12, Smk Busto Motor Company 11, Studio55 AtaTrento 7, Asd Lagaris Volley 2.