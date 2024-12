Volley B maschile, turno amaro per le bresciane

Nona giornata dal sapore amarissimo per le formazioni bresciane maschili iscritte al campionato di serie B di volley. Un triplo 3-0 lascia infatti all’asciutto tutte e tre le compagini della nostra provincia, dopo i bei risultati ottenuti lo scorso fine settimana.

Montichiari, ko pesante

Il ko che fa più rumore è certamente quello della Ferramenta Astori Montichiari che nel big match di giornata tra capoliste del girone C, cede 3-0 (25-21, 25-19, 25-18) sul parquet dello Stadium Mirandola. La sconfitta maturata nel posticipo domenicale fa precipitare i bassaioli in terza posizione, proprio a -3 dalla nuova prima della classe Mirandola, ma soprattutto vale il secondo stop consecutivo della Ferramenta Astori. I bresciani riescono a rimanere in partita per appena un set, perché la fase muro-difesa dei padroni di casa risulta decisamente efficace, regalando agli emiliani il loro settimo successo di fila in campionato e addirittura il quinto 3-0 stagionale.

Cazzago si sveglia tardi

Stessa sorte anche per la Radici Products Cazzago, battuta 3-0 dal Volley Veneto Benacus (25-17, 25-16, 34-32). Suona troppo tardi la sveglia per i ragazzi di coach Tiberti, che pagano l’impatto con il match, riuscendo a mettere all’angolo il Benacus solo nel terzo set. Qui però sono i vantaggi a condannare i franciacortini, che vedono interrompersi a quota due la striscia di vittorie consecutive.

Kema in crisi

Continua invece il periodo di difficoltà per la Kema Asola Remedello, sconfitta 3-0 (19-25, 14-25, 21-25) dal Modena Volley e al quinto ko nelle ultime sei. I bassaioli vengono dunque agganciati dal Grassobbio e scivolano in dodicesima posizione, certificando il momento sfavorevole. Contro il Modena, ad eccezione dell’avvio shock (0-8), i bresciano-mantovani restano in partita soltanto per i primi scambi di ogni set, per poi provare ad orchestrare una rocambolesca rimonta nel finale. Gli emiliani si confermano squadra ostica, ma il focus della Kema è già sul prossimo turno, quando i ragazzi di coach Fasani incroceranno il Grassobbio in un primo vero e proprio scontro salvezza.

La classifica

Mirandola 22; Bologna* 21; Montichiari 19; Scanzorosciate* 18; Villadoro Modena* 17; Benacus* 16; Modena Volley* 14; Ongina e Cremonese* 12; Cazzago 11; Grassobbio* e Asola Remedello* 8; Caselle 7; Crema* e Carpi 2. *una partita in meno