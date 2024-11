Volley B maschile, tutte le bresciane a punti nell’ultimo turno

L’ottavo turno di volley di serie B manda tutte le formazioni bresciane a punti, seppur con umori decisamente differenti.

Sorride Cazzago

È certamente alle stelle quello della Radici Products Cazzago, che regola con un perentorio 3-0 la Zotup Scanzorosciate, centrando il secondo successo di fila. Ma a rendere ancora più preziosa l’impresa ci pensano le statistiche, perché gli orobici fin qui avevano conquistato almeno un set in ogni partita, dimostrando di essere una delle favorite alla vittoria finale.

La sfida non è stata in discesa per i franciacortini perché per domare la Zotup nei primi due set sono serviti i vantaggi (28-26 prima e 27-25 poi), infilando il tris senza eccessivi patemi in chiusura (25-19). I tre punti fanno volare i ragazzi di coach Tiberti in nona piazza al pari di Modena e Cremonese a quota 11, bottino di rilievo per una formazione che aveva raccolto appena due punti nelle prime quattro.

Remedello al tie break

Sorriso forzato invece per la Kema Asola Remedello che torna al successo dopo quattro ko di fila, ma lo fa solo al tie break contro il fanalino di coda Carpi, al secondo punto in stagione. I primi due set sono appannaggio dei bassaioli (25-19 e 25-21), con la gara che sembra ormai in discesa. Ma proprio sul più bello, ecco la rimonta del Carpi e il blackout della Kema, che si fa rimontare sul 2-2 (15-25 e 22-25), trascinando la contesa al tie break. Qui i ragazzi di Fasani ritrovano lucidità, riuscendo a prendere il largo fin dalle prime battute e blindando il set sul definitivo 15-8 che scaccia i fantasmi di una possibile rimonta emiliana.

Montichiari, passo falso

Rimonta che invece non è bastata alla Ferramenta Astori Montichiari per conquistare il quinto successo consecutivo. Dopo l’iniziale doppio svantaggio infatti (21-25, 15-25) i ragazzi di coach Tonoli ribaltano il Villadoro Modena, riuscendo a volare sul 2-2 (25-21 e 30-28), ma il finale è amarissimo e ai vantaggi del quinto set è il Modena a strappare i due punti in palio. Ferramenta Astori che viene così agganciata in vetta dal Mirandola a quota 19, in attesa dell’appassionante scontro diretto programmato per la prossima settimana.

La classifica

Mirandola e Montichiari 19; Bologna* 18; Scanzorosciate* 15; Villadoro Modena* 14; Benacus* 13; Ongina 12; Modena Volley*, Cazzago e Cremonese* 11; Asola Remedello* 8; Caselle 7; Grassobbio* 6; Crema e Carpi 2.

*una partita in meno