Volley, A2: Valsabbina concreta e sicura, 3-0 a Offanengo

Concreta e paziente, capace di condurre, ma brava anche a ricentrarsi in momenti di flessione che, per quanto si era visto in altri precedenti, sarebbero potuti essere tutt’altro che indolori. La Banca Valsabbina Millenium vince in tre set contro Offanengo al termine di una gara che, pur non scevra di difficoltà, non è mai parsa in bilico.

L’analisi

Dopo lo stop di mercoledì, costato l’estromissione anzitempo dalla Coppa Italia, la formazione giallonera mostra di non portarsi appresso strascichi e anzi riprende al meglio il percorso in campionato, con una prestazione di squadra che la porta al big match del 27, che la vedrà ospite di Talmassons, con qualche certezza in più. Con un sestetto forzato dall’influenza, Brescia si ripresenta al PalaGeorge con la regia affidata a Schillkowski: Vittorini è inserita banda al posto di Michieletto.

La cronaca

L’inizio, con la Valsabbina che si deve tarare, è in salita: l’attacco fatica ad aprire varchi, mentre dall’altra parte c’è un’avversaria che, con il muro della Millenium che impiega qualche scambio per ben posizionarsi, trova le giuste traiettorie. Quando però questo si assesta, bastano una decina di punti, il servizio di Brescia smette di essere accomodante e la musica cambia: Offanengo è costretta a un gioco più scontato, mentre le bocche da fuoco bresciane cominciano a entrare in temperatura, facilitate da una ricezione che funziona a dovere e permette a Schillkowski una distribuzione pulita.

Mentre Kavalenka ci mette un po’ più di tempo a carburare, è Amoruso (anche lei non al meglio sempre per l’influenza) a farsi carico della squadra, non solo mettendo palla a terra, ma anche salendo in cattedra a muro nel momento più delicato del primo set, che si rivolve a favore delle leonesse grazie a un ottimo allungo finale.

Determinazione e sicurezza

Nel periodo che segue poi anche la neo arrivata è più in palla e insieme alla squadra aggredisce bene le ospiti. Il muro, dal canto suo, mette la museruola ai terminali offensivi avversari e quando pure Offanengo prova a rientrare carattere, volontà e determinazione della Banca Valsabbina sbarrano la strada.

La Millenium ha anche il merito di badare più a sé che all’avversaria, a non farsi trascinare a un gioco al ribasso come spesso visto in altre uscite: ha pazienza in rigiocata quando serve e può contare su una seconda linea solida e una difesa che c’è su ogni pallone. Al contrario di altre volte, poi, la formazione di coach Solforati sa rimanere salda quando le certezze vacillano, così nel primo set esce indenne dagli svantaggi e vince in allungo 24-21, nel secondo gestisce fino al 25-20 finale e nell’ultimo parte sotto, ma recupera, e piazza il break nel momento decisivo.

Il tabellino

Valsabbina-Offanengo 3-0

(25-21, 25-20, 25-20)

Banca Valsabbina Millenium Brescia: Schillkowski, Kavalenka 12, Olivotto 9, Modestino 4, Vittorini 7, Amoruso 18, Parrocchiale (L), Arici. Ne: Michieletto, Orlandi, Prandi, Struka. All. Solforati

Trasporti Bressan Offanengo: Compagnin 3, Bella 14, Martinelli 2, Caneva 4, Nardelli 5, Zago 14, Di Mario (L), Coba, Meoni, Tommasini. Ne: Resmini. All. Collina

Arbitri: Marani, Lambertini.

Note: Durata set: 29', 28', 27'.