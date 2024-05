Per la Consoli due gioie come slancio per il sogno chiamato SuperLega

Luca Prandini

Dopo le vittorie in Coppa Italia e Supercoppa si pensa già all’obiettivo promozione. Il tecnico Zambonardi: «Per questo ulteriore salto di qualità serve il sostegno di tutti»

Il cubano della Consoli Galivan Abraham asso pigliatutto

Se fosse un gioco sarebbe la briscola con carte rigorosamente bresciane. La Consoli Sferc Brescia, con in tavola… Coppe, ha già in mano l’asso e pure il tre. Nel giro di una settimana la società cittadina ha centrato Coppa Italia e Supercoppa di A2 maschile. In Coppa Italia a farne le spese per 3-0 è stata la Consar Ravenna. Nella Supercoppa, la Consoli ha invece piegato Grottazzolina, dominatrice dell’intera stagione conquistando la promozione in SuperLega. Il re di Coppe è senza dubbio Alfonso