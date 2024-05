Volley, impresa Consoli per un bis clamoroso: oltre la Coppa Italia c’è la Supercoppa

Ancora una coppa, ancora una festa. La Consoli Sferc Centrale Brescia non si ferma più. Dopo il successo in Coppa Italia di domenica scorsa contro Ravenna, i ragazzi di Roberto Zambonardi conquistano la Supercoppa di A2 maschile. In terra marchigiana, sul campo della neopromossa in SuperLega, la Consoli batte per 3-1 la Yuasa Battery Grottazzolina. Peccato che la stagione sia già finita. Perché l’Atlantide Brescia dell’ultimo mese ha dimostrato di essere imbattibile.

In retrospettiva l’eliminazione prematura nei quarti di finale dei play off promozione dà l’impressione di essere il classico - e certamente pesante - «incidente di percorso». Non sarebbe stato altrimenti possibile, nel giro di poche settimane, recuperare le energie mentali per vincere nelle restanti competizioni. Soprattutto battendo squadre come Siena, Ravenna e Porto Viro, che a tutti gli effetti sono state le grandi protagoniste della stagione.

Ultima in ordine di tempo, proprio Grottazzolina, che il prossimo anno sarà nel massimo campionato italiano.

Brescia non va nelle Marche in gita premio dopo i festeggiamenti per la Coppa Italia. Tiberti e compagni scendono in campo con il chiaro intento di vincere. Lo dimostrano fin dal primo set, dominandolo dall’inizio alla fine. Lo confermano nel terzo parziale, quello decisivo e più equilibrato dell’intera partita. Il passaggio a vuoto nel secondo, più per merito di Grottazzolina che per demerito dei Tucani, è una breve parentesi. Il finale è tutto bresciano, con un Abrahan straordinario, il migliore in campo, che nell’ultima partita con la maglia della Consoli conferma tutto il suo valore. Per lui il futuro è in Turchia, ma il presente è quello di leader di una squadra che ha trovato la sua dimensione vincente.

Le emozioni

La Consoli è arrembante dalla linea di battuta e nel primo parziale Grottazzolina non si aspetta tanta veemenza, cedendo per 25-20. Nel secondo set a fare la differenza è invece l’aggressività al servizio della formazione marchigiana. La Consoli perde le misure in recezione (35% di positività) più per merito dei battitori avversari: 25-20 per i padroni di casa. Se possibile il terzo set è ancor più equilibrato, con le due squadre che proseguono punto su punto fino al termine. Grottazzolina non sfrutta 2 set point (sul 24-22), perché Abrahan in battuta è micidiale e Klapwijk decisivo in contrattacco, permettendo alla Consoli di imporsi 27-25. Al rientro in campo, Brescia ha le motivazioni giuste per archiviare quanto prima la sfida, mentre Grottazzolina ha terminato non solo le energie fisiche, ma anche quelle mentali. Il parziale va in archivio sul 25-19 con Cubito che sbaglia l’ultima battuta.

Cala il sipario su un finale di stagione eccellente. La società bresciana, nei prossimi giorni, inizierà già a programmare il nuovo campionato, con nuovi traguardi da raggiungere.