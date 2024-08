Parigi 2024, l’Italia femminile di pallavolo va in semifinale

L’Italia femminile di pallavolo ha battuto la Serbia 3-0 e va in semifinale alle Olimpiadi di Parigi 2024. Non era mai successo prima.

Giovedì quindi alle 20 l’Italvolley capitanata dalla bresciana Anna Danesi affronterà la Turchia, che lo scorso anno batté l’Italia 3-2 in semifinale agli Europei.

La partita

Come mai prima. Un'Italia capace di soffrire e poi di imporsi con testa e carattere batte 3-0 la Serbia, che alle Olimpiadi di Tokyo 2021, con analogo punteggio avevo fermato ai quarti il cammino azzurro.

Tutto ad inseguire per la squadra capitanata dalla bresciana Anna Danesi il primo set, che si accende sin dai primi scambi, molto combattuti, e poi vede la Serbia prendere strada, anche con margine di cinque punti. L'Italia soffre, stringe i denti, e non molla, anzi, risale con pazienza, aggancia sul 19-19, poi vince lo spalla a spalla finale, per l'1-0, con un 26-24.

La rincorsa vinta fa bene alle azzurre che, nella frazione di gara che segue, non lasciano spazio a un ritorno di forza delle serbe. La contesa è tirata, il ritmo alto, ma Danesi e seguito hanno testa e qualità e, diversamente da quanto visto in precedenza, a tirare il parziale si mettono loro. Di più, nel mezzo mettono distanza utile a respingere, senza troppo soffrire, l'assalto finale avversario, e si portano sul 2-0, chiudendo il periodo sul 25-20.

Quindi, con tutta la forza che hanno in corpo si abbattono sulla Serbia nel terzo parziale, durante il quale la capitana Anna Danesi sfodera muri, primi tempi e pure un ace, e che non è mai in discussione, anzi.

E la storia è riscritta, con l’accesso alla semifinale sancito dal 25-21 conclusivo: l’Italia per prima volta è tra le migliori quattro del torneo olimpico.

Ora sulla strada ci sarà di nuovo la Turchia, l'appuntamento è per giovedì alle 20