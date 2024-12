Nel 2024 Anna Danesi e l’Italia nell’Olimpo del volley

Il dolce nella coda. È il trionfo della pallavolo femminile, il dodicesimo e ultimo oro azzurro a Parigi 2024, un trionfo marchiato pesantemente dalle gesta della capitana, la ventottenne roncadellese Anna Danesi. La centrale ha guidato il sestetto verso un’impresa di ampia portata: in una disciplina non individuale il titolo a cinque cerchi mancava all’Italia dal successo della pallanuoto femminile ad Atene 2004.

L’attesa

Ci sono voluti esattamente vent’anni per frantumare il tabù, ma nel corso delle due settimane parigine l’impresa è sembrata sempre alla portata: percorso netto nel torneo, sei vittorie su altrettanti incontri, e solo un set concesso alle avversarie. In finale sono bastati appena 81 minuti per archiviare la pratica: 3-0 secco alle statunitensi e missione compiuta in 25-18, 25-20, 25-17 dentro l’Arena Paris Sud 1.

Prima di Parigi 2024, al massimo il cammino olimpico era durato fino ai quarti, per spezzare la maledizione c’è voluto il ritorno in panchina di colui che il titolo olimpico lo aveva sfiorato ad Atlanta 1996 con la truppa maschile, Julio Velasco. Il tecnico argentino ha cambiato la mentalità della squadra, tornata a vincere un torneo globale a 22 anni dal titolo mondiale conquistato in Germania, riportando al centro del villaggio Paola Egonu, che ha ripagato la fiducia ritrovata con moneta sonante.

Nel gruppo di ferro, Anna Danesi, eletta miglior centrale del torneo, è spiccata per classe e personalità. Nell’atto conclusivo la bresciana, alla terza partecipazione olimpica, ha siglato sei punti, tra cui il muro che ha armato il primo match point. E col terzo trionfo il suo paese è stato ribattezzato Roncadoro.