Meli e Stroppa, nuovi arrivi in casa Valsabbina: «Crescere sì, ma con spensieratezza»

Crescita e spensieratezza sono le parole scelte rispettivamente da Denise Meli e Federica Stroppa per descrivere quello che vorrebbero fosse la loro prossima stagione con Millenium.

La centrale e l’opposta sono due delle nuove giocatrici della Banca Valsabbina che si prepara ad affrontare un nuovo anno nel campionato di serie A2 femminile di pallavolo e che ieri hanno vissuto la presentazione ufficiale, primo passo verso la nuova stagione della squadra bresciana.

Denise Meli - Foto Massimo Bandera © www.giornaledibrescia.it

Buone sensazioni

Meli arriva da un ottimo anno con Albese: «Non eravamo una delle squadre più accreditate - racconta la centrale -, ma credo che il gruppo squadra abbia influito molto. Nei momenti decisivi avere sintonia e stare bene può davvero fare la differenza».

Un’importante stagione anche quella di Stroppa che da bresciana doc è entusiasta di tornare nella sua terra d’origine: «Sono veramente felicissima. Per me tornare a casa e poter indossare questa maglia è un sogno che si avvera. Sono onorata. Avrò la famiglia vicino e questo mi regalerà molta serenità».

Una tranquillità che non è messa in discussione nemmeno dalla presenza di una competitor di altissimo livello, l’altra opposta Lara Davidovic: «È un fattore che mi stimola tantissimo - dice Stroppa - gli anni che ho fatto a Macerata sono sempre stati impostati così. Eravamo in 12 ragazze che possono dire la loro, non esistevano titolari e panchinare. E questo è fondamentale anche per il livello degli allenamenti. Avere una compagna di reparto molto forte mi piace, sicuramente potrò imparare molto».

Scelte

E ad imparare, grazie alla difficile stagione da poco conclusasi, è stata anche la società che in questo mercato ha scelto le giocatrici tenendo conto soprattutto di due aspetti: «Tecnica e carattere - dice Alberto Roffia, direttore operativo Millenium - . Le ragazze che fanno e faranno parte di questo gruppo sono tutte fortemente volute dalla società, nessuna è stata presa in sostituzione ad altre. Sarà un organico tecnicamente molto forte. Il mercato è stato difficile, perché alcune squadre hanno sfoderato budget da serie A1, ma non siamo intimoriti da nessuno».

Punti fermi

Alla Valsabbina serviranno, rispetto a quanto visto lo scorso campionato, attaccanti prolifiche e centrali pronti a sacrificarsi: «Penso di potermi ritenere più completa dopo la scorsa stagione - ammette Meli - anche se ovviamente ho tanto ancora da migliorare. Spero di poter dare il mio apporto su tutti i fondamentali. Penso di avere punti forti che vorrò consolidare e sono felice di poterlo fare in una società così, a cui molte giocatrici ambiscono. Sono estremamente grata della possibilità che mi è stata data».