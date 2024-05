Millenium, ecco la nuova opposta: ufficiale l’arrivo di Lara Davidovic

Sarà la francese Lara Davidovic la nuova opposta della Banca Valsabbina Millenium Brescia. Classe 1997, figlia di sportivi professionisti (il padre giocava a pallamano, la madre a volley), Davidovic inizia la sua carriera pallavolistica - seguendo le orme materne - nell’Asptt Mulhouse, dove rimane dal 2013 al 2018, vincendo nel 2017 sia campionato sia Supercoppa francese.

L’anno dopo si trasferisce al Paris St Cloud, di seguito al Saint-Raphael Var, dove rimane per due stagioni (2019/2020–2020/2021). Nel frattempo gioca in Nazionale: proprio durante la partita contro Israele, valida per la qualificazione agli Europei 2021, Davidovic subisce la rottura del legamento crociato anteriore che la tiene lontano dal campo per molti mesi.

Nelle ultime due stagioni ha giocato nella Bundesliga tedesca vestendo la maglia del Ladies in Black Aachen e facendosi notare con buone prestazioni. Con l’ufficializzazione dell’opposta il gruppo che giocherà la prossima stagione in serie A2 inizia a prendere forma.

Davidovic si aggiunge alla palleggiatrice Chiara Scacchetti (unica giocatrice rimasta dopo l’infausta stagione appena conclusa), alla banda Aurora Pistolesi e al libero Serena Scognamillo. Davidovic sarà presentata ufficialmente sui canali Facebook e YouTube della società giovedì alle 17.30.