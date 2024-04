Matteo Solforati guiderà la Valsabbina Millenium Brescia anche il prossimo anno

Arriva la prima conferma in casa Millenium. La società ha ufficializzato che anche il prossimo anno coach Matteo Solforati guiderà la squadra che militerà ancora in serie A2.

«Già qualche settimana fa – commenta il gm Emanuele Catania – avevamo dichiarato di voler continuare il percorso con Solforati. Come da nostra indole volevamo costruire un progetto che avesse un orizzonte ampio. Sono contento di aver trovato in Solforati una persona di valore e un tecnico capace e preparato. Per questo, vogliamo continuare con lui. Ora possiamo guardare al futuro condividendo la strategia tecnica».

Solforati è arrivato a Brescia il 20 gennaio dopo l’esonero di coach Beltrami e ha guidato la squadra verso la salvezza: «Sono molto contento di rimanere a Brescia – dice l’allenatore -. Sono molto felice della conferma e della fiducia datami dalla società. Per me sarà una sfida molto stimolante, probabilmente sarà anche difficile perché ci aspetta un anno di rifondazione e cambiamenti per porre le basi per costruire qualcosa di importante e duraturo».

Il primo passo è fatto. Adesso società e allenatore potranno cominciare a lavorare in chiave mercato.