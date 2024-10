L’Italvolley di Danesi premiata agli Anoc Award per l’oro di Parigi

L'Italvolley capitanata dalla bresciana Anna Danesi continua a vincere. Questa volta fuori dal rettangolo di gioco. In serata, la Nazionale azzurra è infatti stata premiata come «Miglior squadra femminile» agli Anoc Award 2024 – prestigiosi premi organizzati e assegnati dall'Associazione dei Comitati Olimpici Nazionali – per la vittoria, la prima nella storia della pallavolo italiana, dell'oro alle Olimpiadi di Parigi, per altro da imbattuta della competizione a Cinque Cerchi.

Alla cerimonia di consegna dei prestigiosi riconoscimenti, assegnati ogni anno a quanti si distinguano nei principali appuntamenti sportivi, e avutasi all’Auditorium del CCE di Estoril, a Cascais, in Portogallo, per le azzurre c'era la palleggiatrice Carlotta Cambi, e presenti vi erano pure, tra gli altri, il Presidente del Coni Giovanni Malagò, il Segretario Generale Carlo Mornati e una delegazione della Preparazione Olimpica del Coni.