Consoli, la spinta di Cominetti: «Il posto giusto per poter vincere»

Prende sempre più forma la Consoli del futuro nella serie A2 maschile di volley. La conferma di Roberto Cominetti chiude il cerchio sugli schiacciatori di posto 4. Va così completandosi anche la linea degli uomini con compiti di ricezione e difesa.

Lo schiacciatore bergamasco è stato tra gli artefici delle vittorie di Coppa Italia (la seconda per lui) e Supercoppa italiana di A2. Impossibile rinunciare alle sue prestazioni. Nella passata stagione ha chiuso con uno score invidiabile: 42 ace messi a segno, 520 ricezioni, e la bellezza di 474 punti personali messi a terra tra campionato, play off e coppe. Un uomo di equilibrio, che mette sicurezza e ordine nel gioco della squadra, unita ad una carica agonistica superiore alla media, che lo ha reso un punto di riferimento per i compagni. A 27 anni e 11 stagioni in serie A, Cominetti ha ancora margine di crescita e voglia di nuovi traguardi, dopo le due promozioni già raggiunte con Taranto e Reggio Emilia.

Sensazioni

Il bergamasco ha firmato il rinnovo nella sede di Qcinque ad Artogne, azienda che con il marchio MySportwear veste da anni l’Atlantide: «Sono contento di restare perché mi sono trovato molto bene con società, tifosi e città – conferma Cominetti -. Credo sia il posto giusto per ottenere ciò che voglio e le aspettative per il prossimo campionato sono alte, perché quando si vince bisogna riconfermarsi, anche se non sarà facile. Per l’anno prossimo il focus è lottare per la promozione, sapendo che non avremo vita facile. Noi abbiamo un roster tra i più competitivi sulla carta, ma sarà interessante vedere quello che sapremo esprimere in campo durante la stagione».

Per la società del tecnico Roberto Zambonardi non resta che inserire un paio di tasselli, nel ruolo di centrali. C’è da attendersi giocatori di primissima fascia, visto gli arrivi degli schiacciatori Raffaelle e Cavuto, dell’opposto cubano Bisset Astengo e del libero Hoffer. A loro si aggiungo le conferme, oltre di Cominetti, del capitano Tiberti, dell’opposto olandese Klapwijk e del libero Franzoni. Al centro resta Alex Erati, mentre dal mercato ci sono nomi che circolano compreso quello del leccese Alessandro Tondo, lo scorso anno in A1 a Catania.