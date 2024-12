Volley A2, la Consoli si riprende la vetta della classifica

La Consoli Sferc Centrale Brescia torna al comando della serie A2 maschile. La Valsabbina Millenium Brescia scala la classifica e aggancia il terzo posto nel torneo femminile di A2. Atlantide e Millenium fanno il pieno di punti, sia pur in modo differente.

La Consoli Sferc Centrale Brescia, nel torneo maschile di A2, travolge per 3-0 la Delta Group Porto Viro con parziali inequivocabili: 25-9, 25-17, 25-19. Qualche apprensione in più, nel femminile, per Valsabbina Millenium Brescia che espugna il campo di Lecco per 3-1 dopo aver vinto agevolmente i primi due set (25-22, 25-16). Nonostante la sconfitta nel terzo (25-21), le ragazze di Matteo Solforati dimostrano la superiorità tecnica nel quarto set (25-21).

Maschile

Un muro della Consoli

La Consoli in classifica sale a 27 punti, scavalcando di 2 lunghezze Pordenone costretta alla resa a Macerata per 3-1. Oltre ai friulani, a quota 25 arriva anche Ravenna. I bresciani non hanno invece titubanze nel successo con Porto Viro. Il primo set non ha né una storia né una trama da raccontare, archiviato facilmente sul 25-9. Nel secondo set la Delta Group ha un sussulto d’orgoglio in avvio, portandosi sul 3-7. Tuttavia appena la Consoli torna ad avere il controllo del servizio e l’attacco avversario perde consistenza, la rimonta è presto fatta (12-10).

La squadra di Zambonardi è in fiducia, tanto che il tecnico concede spazio a Cargioli al centro, cambiando l’asse palleggiatore e opposto inserendo Bonomi e Bettinzoli. A Cominetti il compito di mettere il sugello finale sul parziale: 25-17. Al rientro il campo è nuovamente Porto Viro a partire meglio (3-6), ma con il servizio di Tiberti la Consoli prende di nuovo il largo (11-9). Da lì alla fine la Consoli non perde più il pallino del gioco chiudendo 25-19.

Femminile

Le ragazze della Millenium

La Banca Valsabbina Millenium Brescia apre contro l’Orocash una settimana impegnativa. A Lecco si gioca la seconda giornata di ritorno di Regular Season. Dopo un avvio equilibrato (11-11) Tonello mette la freccia per il sorpasso (11-12). È proprio la centrale della Valsabbina, con due punti consecutivi e un ace, a dare la carica (13-18). Siftar conquista il primo set point, mentre l’errore di Amoruso in battuta consegna il parziale alle Leonesse (22-25).

Tutto più facile nel secondo per le bresciane che con Siftar e Tonello fanno decollare la Millenium (1-7). Siftar chiude il parziale con una pipe perfetta (16-25). Nel terzo set l’Orocash è più determinata, la Millenium troppo fallosa. La Valsabbina è in continua rincorsa, senza però poter riaprire il parziale chiuso da Sassolini con un pallonetto di seconda (25-21). Le ragazze di Solforati riprendono in mano la partita nel quarto set, nonostante l’equilibrio iniziale. È Pistolesi a chiudere i conti (21-25).