Volley A2, la Consoli cerca il balzo al secondo posto contro Palmi

Un’occasione così, quando ricapiterà? La Consoli Sferc Centrale Brescia gioca in posticipo la settima giornata della Credem Banca di volley di serie A2 maschile. I cittadini, in caso di vittoria da 3 punti, balzerebbero al secondo posto in classifica, dietro a Ravenna. Ma serve battere l’Omifer Palmi stasera (ore 20) al San Filippo per compiere un prezioso salto in avanti.

L’avversaria

Sulla carta l’impegno è abbordabile, perché la formazione calabrese al momento occupa l’ultimo posto in classifica con una sola vittoria all’attivo. Tuttavia, il rischio di prendere sotto gamba l’impegno è elevato, anche alla luce del sapere i risultati degli avversari. I tucani arrivano da una buona serie di quattro vittorie consecutive, che li ha spinti al quarto posto.

Novità

La formazione calabrese però, al debutto in A2, nonostante stia faticando in questo avvio di campionato, arriva a Brescia con delle novità.

Nei giorni scorsi infatti ha sollevato dall’incarico l’allenatore Radici, affidando la squadra a Jorge Cannestracci. Inoltre è stato inserito in organico il palleggiatore Matteo Paris. Queste sono le mosse del presidente Carbone con le quali l’Omifer prova a ribaltare l’inerzia della stagione. Gitto e compagni vogliono uscire dal momento complicato e vengono a Brescia con tanta voglia di riscatto.

Sensazioni

La Consoli, che sta trovando la migliore intesa tra i giocatori, ha un’occasione propizia, ma occorre la massima attenzione: «La partita è contro l’ultima in classifica solo sulla carta – confida Simone Tiberti, palleggiatore dei bresciani –, perché abbiamo già chiaro che il livello di questa A2 ci pone di fronte comunque a squadre di qualità. Palmi in questo momento è in difficoltà, ha cambiato allenatore ed è andata sul mercato, quindi ci aspettiamo di trovare un sestetto che vuole rifarsi di un avvio difficile e magari avrà già il nuovo palleggiatore, che ben conosciamo, in rosa. Noi rientriamo da due giorni di riposo dopo il tour de force che ha però portato buoni frutti e stiamo preparando la gara al meglio, senza abbassare il livello di attenzione».

Tra le fila degli ospiti dunque, Sperotto dovrebbe essere sostituito in regia da Paris in diagonale con Sala. Al centro ci sono Gitto e Maccarone e in posto quattro Corrado e Benavidez. Il libero dei calabresi, infine, è Donati.

La classifica

Ravenna 17; Cuneo, AciCastello, Pordenone 14; Consoli Brescia*, Aversa 12; Porto Viro 11, Siena 10; Macerata 9; Fano, Pineto 8; Reggio Emilia 7; cantù 6; Palmi* 2. (*una partita in meno).