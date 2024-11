Serie A2, sorrisi per Millenium e Consoli

Volano i Tucani, ruggiscono le Leonesse. Sorridono le due squadre cittadine della pallavolo di serie A2 maschile e femminile. La Consoli Sferc Centrale Brescia espugna il campo di Fano per 3-1, mentre la Valsabbina Millenium Brescia al PalaGeorge di Montichiari rifila lo stesso punteggio a Imola. La Consoli nella classifica maschile sale così al terzo posto con 12 punti, agganciando Cuneo, portandosi a 3 lunghezze dalla capolista Ravenna. Il Millenium nella classifica femminile si consolida in terza posizione con 12 punti, dietro a Omag San Giovanni e Messina.

Nelle Marche

Nella sesta giornata del girone d’andata, la Consoli Sfer Brescia contro i neopromossi marchigiani infila la quarta vittoria consecutiva. I bresciani dominano i primi due set. Cominetti e Cavuto permettono ai ragazzi di Roberto Zambonardi di portarsi sull’1-4 un vantaggio che di fatto non viene mai riassorbito dalla Smartsystem Fano che si arrende sul 20-25. L’andamento della partita non cambia nel secondo parziale. Il break decisivo arriva con il turno in battuta di Tondo (con 2 ace) che porta la Consoli sull’8-11. Altra prova di concretezza dei bresciani che vanno in scioltezza a chiudere ancora sul 20-25.

Esulta la Consoli

Nel terzo set Fano non ha più nulla da perdere e alza il livello del proprio gioco, approfittando anche di un calo della battuta bresciana, meno efficace e più prevedibile. I marchigiani navigano costantemente con 3 punti di vantaggio, ma Brescia ha il demerito di non concretizzare almeno quattro contrattacchi, che avrebbero potuto ribaltare le sorti del parziale. Con merito Fano allunga la partita, imponendosi 25-21. Brescia torna in campo in pieno controllo tanto da portarsi sul 17-20. Subisce però un parziale di 6-1, ritrovandosi sotto 24-22. Serve un muro di Cominetti per rimette le squadre in parità sul 24-24, mentre Bisset chiude i conti sul 25-27.

A Montichiari

Al PalaGeorge va in scena la quinta giornata di Regular Season. La Valsabbina Millenium Brescia davanti al pubblico di casa trovano Clai Imola Volley, squadra neopromossa, galvanizzata da due vittorie consecutive. La Valsabbina riesca a dimostrarsi superiore nei primi due set. L’avvio di gara è equilibrato, sino all’allungo firmato da Davidovic (12-9). Funziona bene il gioco al centro con Tonello (15-12) e Meli (20-15). Ancora Tonello è protagonista nel finale mettendo a segno il 25-20.

L'esultanza della Millenium - Foto Instagram/milleniumbs

Nel secondo parziale, la Millenium è troppo fallosa e parte sotto 6-8. L’errore di Stival in attacco rimette il gioco in parità (13-13). Questa volta, però, è la Valsabbina a spingere e, con Davidovic, mette a segno il 17-14. Stival sbaglia il servizio decisivo che permette alle bresciane di vincere 25-22. Nel terzo set Brescia trova una strenua resistenza da parte delle emiliane che ai vantaggi si impongono 26-28. Il testa a testa prosegue anche nel quarto parziale, con la Valsabbina che allunga sul 9-4, ma che viene presto raggiunta dalla Clai (9-8).

Nel frattempo, entra Stroppa su Davidovic. Trevisan prende per mano le sue, portandole sul 14-10, ma Imola si mantiene vicina (14-13). Lo strappo decisivo lo firmano Tonello e un ace di Trevisan per il 22-18. Meli conquista il match point (24-19), e Siftar a chiudere la partita sul 25-19.