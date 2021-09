Vent'anni fa la folle corsa di Mazzone sotto la curva

Marcell Jacobs diventa l’uomo più veloce del mondo? Ecco che nella corsia accanto a lui compare Carlo Mazzone. Chiellini commette un memorabile fallo tecnico nella finale degli Europeitirando Saka per la maglia? Ecco che al posto del centrocampista dell’Inghilterra compare Carlo Mazzone preso per il giaccone. Giusto per citare due tra i meme più recenti. Ma potremmo andare avanti così, all’infinito. Quell’infinito al quale «la corsadiMazzionesottolacurvadell’Atalanta» - scritto così, perché ormai non è più la descrizione di un fatto, ma è una specie di «definizione» - è stata consegnata. Sono passati venti anni, scivolati in fretta. Ma quella mitologica, folle, mazzoniana corsa, non passa mai.

Questo è un articolo Per continuare a leggerlo, registrati gratuitamente Sei già registrato? ACCEDI Le notizie + l'approfondimento: GdB+ con te in un clic

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it