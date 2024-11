Zonale Optimist, brillano gli atleti di Canottieri Salò e Fraglia Desenzano

Una bella flotta di Optimist ha riempito di vele bianche il Golfo di Salò per l’ultima tappa del Campionato Zonale di classe della XIV Zona Fiv. Organizzata dalla Società Canottieri Garda Salò, la regata ha visto scendere in acqua 80 giovani skipper suddivisi in tre gruppi: divisione A (juniores), divisione B (cadetti) e Giocovela.

Il tipico vento del periodo, variabile e di bassa intensità con un clima insolitamente tiepido ha consentito lo svolgimento di una sola prova delle tre previste. Nella divisione A i primi due gradini del podio sono occupati dagli atleti di casa Luca Bonizzoni e Nicola Guani mentre Marta Bonadimani Candela della Fraglia Vela Peschiera è sia terza assoluta che prima femminile.

La Fraglia Vela Desenzano è in evidenza nella divisione B con Michele Paghera primo e Stefania Cerasole seconda e prima in rosa. Terzo in classifica Elia Giacoboni della Canottieri Salò.

Soddisfazione è stata espressa da Marco Maroni, presidente del circolo organizzatore: «Dopo più di dieci anni la Canottieri è tornata a organizzare un evento di questa portata e possiamo dire che è stato un successo, soprattutto per la grande partecipazione e l’entusiasmo con cui ragazze e ragazzi hanno gareggiato. Voglio ringraziare Cesare Zana, delegato zonale Optimist che ha contribuito in maniera determinante a riportare a Salò la regata, e i genitori di velisti per la loro grande collaborazione».

Prossimo appuntamento la prima tappa del Campionato autunno–inverno salodiano il 16-17 novembre per le classi Protagonist 7.50 e Fun.

Il libro

Weekend interessante anche alla vicina Fraglia Vela Desenzano dove sabato 16 alle 17:30 ci sarà la presentazione del libro «Ettore Santarelli–sognatore di barche», nella ricorrenza del centenario della nascita, scritto da Piero Vantini.

Ettore Santarelli, oltre ad aver fatto parte della compagine sociale della Fraglia Desenzano è stato un geniale progettista di barche entrate nella storia come l’Asso99 e il Dolphin 81 ben radicate nel territorio gardesano/sebino che saranno sulla linea di partenza domenica 17 per la prima tappa del Cimento Invernale 2024.