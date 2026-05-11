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Vela: al Trofeo Avesani General Lee è «Protagonist» e non ha rivali

L’imbarcazione con al timone Spagnoli ha ottenuto 4 primi posti conquistando il successo nella gara organizzata dal Circolo Nautico Brenzone su delega Fiv
Noemi Gualtieri
La flotta dei Protagonist in azione nel Trofeo Avesani - Foto Andrea Fronti @ www.giornaledibrescia.it
La flotta dei Protagonist in azione nel Trofeo Avesani - Foto Andrea Fronti @ www.giornaledibrescia.it

È entrata nel vivo la stagione dei monotipi gardesani e i velisti bresciani si sono messi in evidenza conquistando il podio del Trofeo Avesani, organizzato dal Circolo Nautico Brenzone su delega Fiv.

Tra i dodici Protagonist 7.50 in gara, vittoria meritata per General Lee di Patrizia Anele, al timone Mauro Spagnoli (Canottieri Garda Salò). Con quattro primi posti e un secondo poi scartato, l’equipaggio salodiano ha vinto la regata - valida per il circuito Short Series della classe -, aggiudicandosi anche Trofeo Luca Avesani. Al secondo posto Gattone di Massimiliano Docali, terzo Baffun di Tommaso Dal Cin.

Altri risultati

Pierluigi Omboni (Circolo Vela Gargnano) si conferma timoniere vincente per la classe Asso99 su Asterisco. Nella classe Fun la costanza nei risultati ha premiato Paolo Masserdotti (Fraglia Vela Desenzano) su S&You, davanti ad Andrea Cremonesi su Dulcis Banana (Circolo Vela Toscolano Maderno).

Il fine settimana di inizio maggio ha regalato condizioni meteo ideali per regatare: sabato 2 si sono svolte tre prove con vento inizialmente da sud, poi da sud-ovest; domenica apertura mattutina con il Peler tra i 15-18 nodi da nord, seguito dall’arrivo dell’Ora da sud. La regata ha rappresentato anche un banco di prova in vista della Gentlemen’s Cup, in programma a metà maggio a Gargnano, che riunirà tutti i monotipi del Garda.

Eurocup 29er

Poco più a nord, a Malcesine, nelle stesse giornate Emilia Salvatore e Pietro Rizzi hanno chiuso la quinta tappa dell’Eurocup 29er al primo posto nella categoria mixed e al quarto assoluto su 74 equipaggi. Il duo della Canottieri Garda Salò, già vincitore indiscusso della precedente tappa Riva del Garda, ha ceduto il podio assoluto agli equipaggi di Svezia, Germania e Francia.

Il calendario di classe prevede ancora numerosi appuntamenti: dal 22 al 24 maggio è in programma a Muggia, in provincia di Trieste, la terza regata nazionale, mentre tra un mese il circuito Eurocup farà tappa ad Aarhus in Danimarca.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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