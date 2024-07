Vela, gli eventi di Sulzano e Salò condizionati dal maltempo

Ancora una volta è stato il meteo bizzarro a caratterizzare i due eventi velici clou a Sulzano e a Salò.

All’Associazione Nautica Sebina ben 73 «Feva» in uscita dal golfo di Vertine con le loro vele colorate hanno incuriosito i tanti turisti che hanno potuto assistere a tre giorni di regate nel canale tra Montisola e Tavernola Bergamasca. Suddivisi in due flotte, hanno dato vita a cinque combattute prove sulle dodici previste in condizioni di vento leggero e oscillante in un campo di regata mai scontato anche per i local.

I risultati

In assoluto a vincere questa terza tappa del circuito nazionale il team del Circolo Velico Ravennate composto da Amerigo Bottura e Silvia Bunicci, che si sono aggiudicati anche il premio di primo equipaggio misto U17. Secondi Edoardo Bastelli e Samuele Bardelli del Club Nautico San Bartolomeo al Mare. Il lago d’Iseo porta a podio in terza piazza Beatrice Tosi e Emma Centurelli dell’Associazione Velica Alto Sebino, prime nel femminile.

Il podio assoluto della terza nazionale Feva al 60° Trofeo del Sebino - © www.giornaledibrescia.it

Quarti assoluti i gardesani del Circolo Vela Toscolano Maderno Guido Usardi e Maria Fogazzi, mentre chiudono al quinto posto Federico Bastini e Carlotta Traverso del Cn San Bartolomeo al Mare. A Laura Neri e Bianca Borriello del Circolo Nautico del Savio il primo premio femminile U14. Il primo misto U14 va ai compagni di squadra Bartolomeo Zambelli e Stella Ghezzi. Vittoria Zana e Minerva Gipponi della Canottieri Salò sono seconde nel femminile U17. Amerigo Bottura e Silvia Bunicci verranno anche iscritti nell’albo d’oro del «Trofeo Del Sebino», che quest’anno festeggia il sessantesimo.

L’assemblea

Durante la manifestazione si è svolta anche l’assemblea elettiva di classe per il quadriennio 2024-2028. Rieletto segretario il bresciano Emilio Giambarda, a Bruno Tamburini la Presidenza affiancato dal Vice Matteo Rusticali. Per la classe giovanile del Feva il prossimo appuntamento è ancora in territorio bresciano, a Campione del Garda, dal 14 al 17 luglio per il raduno dei Top Team in preparazione all’Rs Feva Worlds in Olanda in programma dal 26 luglio all’1 di agosto. Tecnico incaricato l’olimpionico bresciano Pietro Zucchetti.

A Salò

Poca fortuna anche per il «39°Trofeo Salò Sail Meeting», che nonostante l’ottima organizzazione della Canottieri Garda Salò è stato caratterizzato dal maltempo e assegnato dopo due prove a Giovanni Pizzatti sul Dolphin81 «Baraimbo II» della Fraglia Vela Desenzano. Nicola Travagliati del Circolo Vela Toscolano Maderno su «General Lee» è primo nei Protagonist 7.50 mentre Andrea Cremonesi del Circolo Nautico Portese su «Banana Joe» lo è nei Fun.

Assegnati anche i premi speciali ai primi armatori-timonieri. Il «Trofeo Max Traverso» va a Alessandro Ravelli dell'Associazione Nautica Sebina nei Dolphin81, il «Trofeo Maurizio Brunelli» ad Andrea Taddei della Canottieri Salò nei Protagonist 7.50, e infine il «Trofeo Marco Bosetti» ad Andrea Cremonesi nei Fun.

«È stato un fine settimana complesso,segnato da un maltempo diffuso non solo sul Garda ma in tutta la Lombardia. Voglio quindi fare i miei complimenti al Comitato di Regata, che malgrado le difficoltà è riuscito ad assicurare le condizioni per portare a termine anche quest'anno due belle regate», ha dichiarato Marco Maroni, presidente della Canottieri Garda.