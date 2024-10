Vela, Antonio Squizzato vince il titolo italiano nel 2.4 mR

A Cagliari un’ultima giornata di sole e maestrale tra i 12 e 15 nodi ha accompagnato il gran finale dei Campionati Italiani Classi Olimpiche e Parasailing Edison Next della Federazione Italiana Vela. Le nove discipline olimpiche più due Parasailing per una settimana hanno impreziosito il bel golfo del Poetto.

I risultati

Bene i portacolori del movimento velico bresciano. Nel 2.4 mR, dopo sette prove totali, la vittoria assoluta e il titolo italiano vanno all’azzurro ex paralimpico Antonio Squizzato della Società Canottieri Garda Salò con sei primi e un secondo posto. Il compagno di squadra Davide Di Maria nell’Hansa in singolo si aggiudica il bronzo.

Per Antonio Squizzato (argento mondiale a Kiel quest’estate) e Davide Di Maria (bronzo mondiale) una stagione da incorniciare.

Sempre nell’Hansa 303 ma in doppio a vincere è la desenzanese Francesca Ramazzotti, tesserata Veliamoci Torregrande di Oristano in coppia con Valentina Diana con sette primi e due secondi posti.

Debutto

Terzi assoluti nell’olimpico 49er Fx, al debutto dopo i successi mondiali nel giovanile 29er, Alex Demurtas della Fraglia Vela Riva con Giovanni Santi della Canottieri Garda Salò. Nel 49er fuori dal podio in quarta posizione il prodiere bresciano Giovanni Sandrini del Vela Club Campione in coppia con il riminese del Gruppo Sportivo Marina Militare Giacomo Musone.

A Univela Sailing di Campione del Garda a vincere la terza edizione del Trofeo Claudio Optimist Team Race alla memoria dell’allenatore Claudio Brighenti è il Team Italy Worlds, composto da Mattia Di Martino, Andrea Demurtas, Tommaso Geiger, Leandro Scialpi e Andrea Tramontano che rappresenteranno l’italia al prossimo campionato mondiale.

Tutti i partecipanti con il Team Italy sul podio

Il secondo posto è andato al Team della Lega Navale di Ostia (Lucchesi, Cucinotta, Miscioscia, Nardocci, Faraoni) mentre il team Italy Europeans (Marchesini, Karlsen, Castellan, Merlo) sale sul terzo gradino del podio e vola ai campionati europei di disciplina. Centoventi i match disputati in condizioni di vento sostenuto per le 16 squadre che si sono date battaglia nel corso delle tre giornate di regate ben organizzate dal team di Univela in collaborazione con la classe Optimist Italia.