Univela Sailing, il 49er Garda Team brilla all’Open Series

Dopo 16 prove in quattro giorni, Lorenzo Rossi e Marco Alberti della Società Canottieri Garda Salò vincono l’Open Series Lago di Garda dello skiff 49er Fx. La regata a calendario FIV si è disputata dal 16 al 19 ottobre ed è stata organizzata da Univela Sailing di Campione del Garda in collaborazione con l’International 49er Class Association.

La gara

In acqua si sono sfidati 16 team giovanili provenienti da Svizzera,Ungheria,Irlanda,Brasile e Italia. I bresciani Lorenzo Rossi e Marco Alberti dopo un duello serratissimo hanno conquistato la vittoria overall allo spareggio con gli svizzeri Simon Mille-Theo Kowalewsky in virtù del maggior numero di primi di giornata (6 contro i 4 degli avversari).

Terzi i fratelli Alessio e Walter Bonizzoni a un solo punto dai primi.Di poco fuori dal podio in quarta posizione Massimo Perini e Augusto Cardellini. I tre team bresciani allenati da Giovanni Bonzio fanno parte del 49er Garda Team nato grazie all’unione d’intenti del Vela Club Campione, Società Canottieri Garda Salò, Circolo Vela Gargnano e Fraglia D’Annunzio di Gardone Riviera.

Leader della classifica femminile le ungheresi Boròka Fehèr-Szonja Fehèer davanti a due equipaggi irlandesi,rispettivamente Lauren O’Calaghan-Charlotte Eadie e Lucia Cullen-Alana Twomey.

Trofeo Basso Garda

Weekend di vela anche alla Fraglia Desenzano dove si è disputato il Trofeo Basso Garda,valido anche come prova del Circuito Long Distance della XIVzona Fiv per le derive delle classi 420,RsFeva,D-One,Fireball.

I primi delle rispettive classi nei 420 sono Tommaso Picotti-Teresa Acuto,nel D-One Raffaele Bonatti,nel Fireball Paolo Curotti-Davide Morellato e nell’RsFeva Jones Frank Munro-Simone Acuaviva. Nella prova Long Distance, disputata nella giornata conclusiva,il primo sulla linea d’arrivo è Raffaele Bonatti mentre Tommaso Picotti e Teresa Acuto sono i leader in tempo compensato. Prossimo impegno di rilievo per la Fraglia Vela Desenzano il Campionato delle Zone Fiv dal 23 al 26 Ottobre.GLP