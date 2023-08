Si avvicina la 73esima edizione della Centomiglia, tra conferme e novità

Il caldo che sta attanagliando in questi giorni il Garda bresciano sembra andare di pari passo con la crescente tensione dell’attesa della 73esima Centomiglia. Tra poco poco più di una settimana, il 2 e il 3 settembre, si alzerà il sipario su una delle più belle regate lacustri del mondo. Per tutto il Garda e per i tifosi bresciani certamente la più emozionante con i suoi percorsi che toccheranno le perle del lago: Bogliaco, Gargnano, Limone, Reamol, Desenzano, Acquafresca.

Il format è quello introdotto nel 2022, ossia una regata in due giorni composta dal Trofeo Gorla e da quello Bettoni, disputati nello stesso weekend e con la somma dei tempi presa come riferimento per la classifica generale.

Bis anche per la Cento Junior che, dopo il promettente esordio del 2022, avvicinerà ancora di più i giovani velisti alla Centomiglia dando loro la possibilità di sfidarsi sulle derive e di sognare in futuro di entrare nel mondo della Cento dei grandi. La Junior Regata si correrà venerdì 1 e sabato 2 settembre e darà spettacolo sui percorsi Gargnano-Villa-Gargnano e Bogliaco-Villa-Bogliaco con il sostegno anche della XIV zona della Federazione Italiana Vela in quanto evento e raduno finale delle Scuole Vela di tutto il Garda.

I partecipanti

Dalle parole del presidente del Circolo Vela Gargnano Lorenzo Tonini trapelano alcune indiscrezioni che si concretizzeranno allo scadere delle iscrizioni fissato il 28 agosto: «Stanno armando in questi giorni un’interessante imbarcazione, il Kajman28 progetto Mills, un piccolo libera molto innovativo seppur non volante a ricordarci il passato dei libera. Sulla linea di partenza il catamarano detentore della Cento 2022, l’M32 Bestia Blu di Bruno Zorzan con il grande Roberto Benamati intenzionato a mettere nel palmares la 14esima vittoria assoluta. Presenza praticamente certa l’Extreme 40 timonato da Matteo Pilati e tra i presenti a bordo Lorenzo ”Lollo” Bianchini,Andrea Spagnolli e il bresciano Filippo Amonti. In dubbio invece LB20 volante della famiglia Bovolato che è ancora in fase di messa a punto ma le sorprese potrebbero essere dietro l’angolo, del resto un pò di pre tattica è il sale di queste manifestazioni».

Francesco Crippa, presidente della classe Dolphin81 a forte trazione bresciana, è ottimista: «Mi aspetto più di venti imbarcazioni in regata per una classe in grande fermento grazie anche al supporto della Maxi Dolphin di Luca Botter e Giovanni Pizzati e tra i favoriti alla vittoria di classe azzardo Baraimbo,Achab,Twister,Sail is Fun OciEsse ma le regate riservano sempre delle sorprese».

Conclude Lorenzo Tonini: «Non mancheranno all’appello i Protagonist7.50 che grazie anche a Maria Vittoria Moglie ci hanno dato pieno appoggio di partecipazione e poi Ufo22,Orc,Melges,Fun,Crocera. Auspichiamo una bella partecipazione di quella che è stata la classe regina degli Asso99 ma il definitivo per fare un primo bilancio lo avremo la prossima settimana».

Nel frattempo a Bogliaco fanno bella mostra ben 84 candidi Snipe per il campionato Europeo 2023 che si concluderà domenica 27 agosto.Più che un Europeo è un Mondiale con ben 15 nazioni rappresentate(Argentina, Belgio, Brasile, Croazia, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Inghilterra, Italia, Norvegia, Polonia, Portogallo, Svezia e Usa). La regata beneficia del contributo della Regione Lombardia. E a seguire dal 28 Agosto al 3 Settembre si disputerà la 69F Women Foiling Gold Cup.

