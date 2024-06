Marco Anessi Pè si aggiudica il campionato italiano Cat A e il Trofeo Giorgio Zuccoli

Cinquantasei classe A sono scesi in acqua dal 14 al 16 giugno scorsi partendo dal golfo di Vertine di Sulzano dove ha sede l’Associazione Nautica Sebina per assegnare il titolo di campione italiano di categoria.

Suddivisi in due batterie, classic e open, hanno portato a termine un totale di sei prove sui due campi di regata approntati con vento sia da nord che da sud dagli otto ai quindici nodi, molto instabile sia in intensità che direzione e di difficile interpretazione.

Nei classic, con trentuno iscritti in top five, il tedesco Georg Reuter chiude il campionato in testa precedendo Teo Di Battista, che si aggiudica la regata tra gli italiani davanti a Marco Radman, terzo. Quarto l’inglese Tood Micky tesserato in Spagna e quinto Alessandro Rosi.

Molto bene l’olandese Caroline van Beelen, undicesima assoluta e prima nel femminile con Paola Longhi, prima italiana.

È nella categoria degli spettacolari e volanti open che si è assistito a una regata a senso unico dove il beniamino di casa Marco Anessi Pè, al debutto sui classe A, mette in fila tutti con la sua velocità lasciando dal primo giorno poche speranze agli avversari. Secondo lo svizzero Robin Maeder, l’unico a reggere il passo del bresciano ma senza mai impensierirlo; terzo l’olandese Krijger Rutger; quarto e secondo degli italiani il pluricampione italiano Paolo Penco dell’Associazione Nautica Sebina, mentre è quinto e terzo italiano Giuseppe Colombo.

Katrin Brunner è quindicesima e prima femminile.

Marco Anessi Pè è quindi il campione italiano classe A foil e rinverdisce così la tradizione dell’Associazione Nautica Sebina (ANS) sui due scafi.

Grandi emozioni durante la premiazione del presidente ANS Alessandro Vitali e alla presenza del presidente della XV zona FIV Davide Ponti, del campione bresciano Angelo Glisoni prodiere storico di Giorgio Zuccoli olimpionico e campione del mondo classe olimpica catamarano Tornado e in particolare della moglie Cristiana Salvi Zuccoli. «Sono molto emozionata nel ritornare alla sua casa sportiva sul lago d’Iseo tra i tanti amici oggi presenti e di consegnare il Trofeo Giorgio Zuccoli proprio al giovane atleta di casa Marco Anessi Pè», ha detto Cristiana Salvi Zuccoli al termine delle premiazioni.