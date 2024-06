Lo spettacolo di wing foil e kiteboarding nelle acque del Garda a Campione

Contemporaneamente al Campionato Mondiale Univesitario Fisu organizzato dalla Fraglia Vela Desenzano vinto da Team France e con Team Italy con la medaglia d’argento al collo,a Campione del Garda dal 7 al 9 giugno si è corsa la seconda tappa del Campionato Italiano kiteboarding e wing foil. La regata è stata organizzata da Univela Sailing e abbinata all’evento Porsche On-Board su delega della Classe Kiteboarding e Wingfoil Italia e la Federazione Italiana Vela.

Il piccolo borgo di Campione ha attirato i migliori atleti nazionali ed internazionali grazie anche alle favorevoli condizioni che solitamente offre il campo di regata gardesano. Le situazione meteo nei tre giorni di prove sono state però caratterizzate da variabilità dovute anche alla presenza di perturbazioni improvvise che non hanno più di tanto condizionato lo svolgimento della regata.

Dopo un primo giorno di prove con vento leggero seguito da un secondo e un terzo a «corrente alternata» nella disciplina olimpica del Kitefoil maschile vince l’atleta del Circolo Surf Torbole Flavio Marx e a seguire Giuseppe Paolillo del Club Nautico Rimini e terzo dello stesso club è Angelo Soli.

Kiteboard a Campione

La portoghese Mafalda Pires de Lima si impone invece nel Femminile, seconda classificata l’argentina Catalina Turienzo. Qui solo due atlete in regata. Alessandro Josè Tomasi della Fraglia Vela Riva fa sua la tappa nel Wingfoil Racing Maschile. Secondo è Riccardo Zorzi del Kite School Navene e terzo gradino del podio per Ernesto De Amicis del Reale Yacht Club Savoia. La ligure Marta Monge del Circolo Nautico Del Finale si impone nel Wingfoil femminile precedendo Sofia Marchetti da Ventotene e Elena Guazzaloca del RYCC Savoia.

Dal Garda bresciano alla lago d’Iseo a Sulzano occhi puntati per gli appassionati di vela sul Campionato Italiano Classe A Foil e Classico in programma dal 13 al 16 giugno per l’organizzazione dell’Associazione Nautica Sebina che con più di cinquanta iscritti si preannuncia come la regata più interessante a calendario sul Sebino nel 2024. Al vincitore nella classe Foil verrà anche assegnato il prestigioso Trofeo Giorgio Zuccoli a ricordo dell'atleta e velaio bresciano che ha permesso di scrivere le più belle pagine di storia del catamarano in Italia e nel mondo.