Vela, Francesca Ramazzotti vince negli Hansa in singolo a Desenzano

La Lega Navale Italiana sez. Brescia Desenzano ha organizzato dal 26 al 28 settembre la tappa del campionato Aich Hansa, valida per la ranking nazionale. Le condizioni meteo avverse hanno consentito lo svolgimento di sole tre prove il sabato.

Hansa 3030

Nella categoria Hansa 303 in doppio ha vinto Maria Cristina Atzori con Paolo Marchesi del Club Veliamoci. A seguire Marco Poggi e Marcello Brioschi della Lni Varazze, mentre Michele Celbrin e Valentina Rosselli di Duino hanno chiuso al terzo. In singolo ha primeggiato la desenzanese (di casa a Oristano) Francesca Ramazzotti di Veliamoci, che ha preceduto Carmelo Forastieri della Lni Palermo e Andrea Quarta del Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa.

L’Hansa 303 è un’imbarcazione dotata di randa e fiocco che per caratteristiche progettuali, grazie a una serie di servomeccanismi, consente di regatare ad armi pari sia che si abbia o meno una disabilità. Riconosciuta dalla Federazione Italiana Vela e con un’associazione di classe molto attiva si fa notare sui campi di regata per i colori molto vivaci di scafi e vele. Stabile e di semplice utilizzo, è in grado di assicurare a principianti ed esperti grande divertimento sia a livello ludico che agonistico.

A Campione

Bel momento di sport anche a Campione del Garda dove si è disputato l’Optimist Team Race Trofeo Claudio, in memoria dell’allenatore Claudio Brighenti, organizzato da Univela Sailing con il contributo di Regione Lombardia. La manifestazione ha visto la partecipazione di 14 squadre provenienti da tutta Italia, che hanno disputato oltre 160 match race in condizioni di vento forte da nord.

Nei primi due giorni di regata si è svolto un round robin all’italiana, che ha determinato la classifica provvisoria. Nella finalissima tra la Società Canottieri Garda Salò e il Circolo Velico di Ostia ha prevalso il team bresciano composto da Andrea Goffi, Marta Pisoni, Luca Bonizzoni e Gloria Perini, sotto la guida dell’allenatore Marco Baruzzi, già allievo di Claudio Brighenti, a cui il trofeo è dedicato. Terzo il Circolo Velico Ravennate, che ha battuto nella finalina lo Yacht Club Italiano.