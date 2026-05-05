La Centomiglia continua ad allargare la partecipazione

Una festa del lago e della sua gente. La Centomiglia, prima ancora che una regata (peraltro una delle più lunghe e affascinanti regate in acque interne d’Europa, nonché la più longeva tra quelle italiane), è un evento che risveglia il senso di appartenenza alla grande comunità lacustre: un patrimonio condiviso di ricordi e passioni. È una storia di vela, di persone, di innovazione e tradizione, che si rinnova dal 1951.
La Centomiglia
La 76ª Centomiglia Internazionale del Garda, organizzata dal Circolo Vela Gargnano su delega della Federazione Italiana Vela, è in programma sabato 5 e domenica 6 settembre 2026. La corsa di avvicinamento alla regata è cominciata nei giorni scorsi con la pubblicazione del pre-bando disponibile . È confermata la formula su due giornate, con il Trofeo Gargnano sabato 5 settembre e il Trofeo Gorla domenica 6. a questo link
Non mancano però le novità, a cominciare da alcuni aggiornamenti del percorso: sul versante veronese la boa non sarà più a Brenzone, ma a Malcesine, in località Navene, con la collaborazione della Fraglia Vela Malcesine.In Trentino le boe saranno due: una di fronte al Circolo Surf Torbole e una davanti al Circolo Vela Torbole. Sul Basso Lago resta confermato il passaggio a Desenzano, dove la boa sarà gestita, come negli anni scorsi, dalla Fraglia Vela Desenzano.
Da sapere
Dal punto di vista sportivo, l’edizione 2026 prosegue nel solco tracciato lo scorso anno, quando venne introdotto il «tempo compensato». Il sistema di calcolo sarà però aggiornato per mantenere la classifica aperta fino all’arrivo degli ultimi, offrendo maggiori chance di risultato anche alle imbarcazioni medio-piccole. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 1° settembre. Tra le novità introdotte dal pre-bando c’è anche una quota di iscrizione agevolata riservata alle imbarcazioni Double Handed, con equipaggi di due sole persone, a conferma della volontà di rendere la partecipazione ancora più aperta.