La Centomiglia continua ad allargare la partecipazione

Una festa del lago e della sua gente. La Centomiglia, prima ancora che una regata (peraltro una delle più lunghe e affascinanti regate in acque interne d’Europa, nonché la più longeva tra quelle italiane), è un evento che risveglia il senso di appartenenza alla grande comunità lacustre: un patrimonio condiviso di ricordi e passioni. È una storia di vela, di persone, di innovazione e tradizione, che si rinnova dal 1951.

La Centomiglia La 76ª Centomiglia Internazionale del Garda, organizzata dal Circolo Vela Gargnano su delega della Federazione Italiana Vela, è in programma sabato 5 e domenica 6 settembre 2026. La corsa di avvicinamento alla regata è cominciata nei giorni scorsi con la pubblicazione del pre-bando disponibile a questo link . È confermata la formula su due giornate, con il Trofeo Gargnano sabato 5 settembre e il Trofeo Gorla domenica 6.