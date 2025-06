Vela 29er, Salvatore e Zandri trionfano ad Arco

Si è conclusa sul Garda trentino con il successo assoluto di Emilia Salvatore e Pietro Zandri la quarta Regata nazionale della classe di interesse giovanile 29er, valida per il ranking della Federazione Italiana Vela.

Domina Salò

Il team della Società canottieri Garda Salò ha dominato la tre giorni con una serie di podi, seconde posizioni e un terzo di finale, lasciando ben poco spazio di recupero agli avversari: gli svizzeri Ikke Huber e Liam Berger secondi e le rivane Victoria Demurtas e Caroline Karlsen terze assolute e prime nella classifica femminile. In top ten, al nono posto e secondi nella Mix, Teresa Acuto e Giulio Pelizzari con i compagni di squadra della Canottieri Salò Giulia Bartolozzi e Pietro Rizzi decimi assoluti.

Il movimento giovanile bresciano in evidenza - © www.giornaledibrescia.it

In evidenza Rodolfo Compagnoni con Nicolò Cariolaro per i colori di Univela Sailing di Campione del Garda, che sono i primi under 17 e tredicesimi assoluti. In flotta Gold, in ventitreesima posizione, anche le bresciane Margherita Martarelli e Camilla Ceruti di poco fuori dal podio femminile con la quarta posizione nell’under 19, mentre Guido Usardi con Lorenzo Gasparini chiudono secondi in flotta Silver.

Il Campionato europeo

La regata organizzata dal Circolo Vela Arco è stata di ottimo livello tecnico con ben settantanove equipaggi provenienti da nove paesi (Austria, Finlandia, Germania, Porto Rico, Svizzera, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia) suddivisi, dopo le sette prove di qualifica, nelle flotte Gold e Silver, più una di finale che ha ancor di più confermato il valore sportivo raggiunto dagli atleti bresciani, da anni in evidenza nella classe regina dello skiff giovanile. Cresce – a questo punto – l’attesa in vista del Campionato Europeo di classe, in calendario dall’1 all’8 luglio, per l’organizzazione della Fraglia Vela Riva, dove si è da poco concluso l’Eurosaf 69F European Championship 2025 vinto dai finlandesi guidati da Allan Norregard dopo diciotto prove complessive della durata media di 12-15 minuti.

Altri riconoscimenti

Ottimo anche l'argento per il team Youth della Fraglia Vela Riva composto da Alex Demurtas con i bresciani Giovanni Santi e Jacopo Albini al debutto su questo dinamico foiler, già scelto da diversi team per selezionare gli atleti in vista della Women’s e Youth America’s cup 2027.Il podio continentale è stato completato da Elevation Racing Team di Alexis Just.