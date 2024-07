Aspettando Festo a Parigi, la vela torna protagonista sul Garda

Mentre cresce l’attesa del debutto a cinque cerchi di Bruno Festo con la timoniera Elena Berta nel 470mix calendarizzato per venerdì 2 agosto si conclude una settimana ricca di importanti eventi velici sul Garda bresciano.

A Campione

A Campione per l’organizzazione di Univela Sailing sotto l’egida della FIV e Regione Lombardia lo spettacolo di vele colorate degli «Europeans Hobie 2024» è andato in scena per 10 giorni. A vincere dopo 15 prove negli HC16 è l’equipaggio australiano Cam Owen-Suz Ghent. Al secondo posto i danesi Nicklas Heide-Josephine P. Frederiksen e terzi i tedeschi Jens Goritz-Kerstin Wichardt.

Le classiche vele colorate degli Hobie Cat 16 sulla linea di partenza agli Europei

Alessandro Cesarini e Eleonora Tabussi del Centro Velico 3v sono il primo team italiano di poco fuori dal podio, in quarta posizione. La classifica generale degli Hobie 14 vede in testa l’olandese Thorin Zeilmaker. La tedesca Tanja Rindt vince nel femminile mentre nello youth a imporsi è il polacco Dominik Poulos. L’Hobie 16 Spi Cup va agli austriaci Klemens Kitzmueller-Gunti Kityzmueller e nel non spi youth conquistano il primato i tedeschi Lukas Riepe-Mats Taube. Negli Hobie Dragoon dominio italiano e vittoria in generale di Elena Spalloni-Francesca Tiseno della Compagnia della Vela Roma-Circolo Velico Ventotene che sono anche prime femminili.

Leggi anche È arrivato un risultato molto importante per la vela giovanile italiana

La «Trans Benaco Cruise Race»

«Black Arrows» di Michele Caldonazzi con al timone Walter Caldonazzi fa sua la due giorni d’altura della «38^ Trans Benaco Cruise Race» con un tempo totale di 6 ore e 41 minuti. Lexotan di Zeno Montresor è secondo a soli 2 minuti dal primo mentre il vincitore dello scorso anno Big Bang di Arturo Mazzanti con al timone Guido Molinari conclude in terza posizione. La regata è stata organizzata dal Circolo Nautico Portese nell’anno del quarantesimo con la collaborazione di Fraglia Vela Riva, Canottieri Garda Salò, Circolo Vela Toscolano Maderno, Polisportiva San Felice del Benaco e patrocinata dal Consiglio Regionale della Lombardia.

I classici Fireball all’italiano organizzato dal Vela Club Campione

I migliori equipaggi italiani ed europei si sono dati appuntamento dal 27 al 29 luglio a Campione per il «55°Campionato Italiano Classe Fireball», questa volta organizzato dallo storico Vela Club Campione attivo dal 1986 e con la collaborazione del Circolo Vela Gargnano, Fraglia Vela Desenzano e Fraglia Vela D’Annunzio. Dopo 9 prove Luca Stefanini e Stefano Borzani della Fraglia Vela Desenzano si aggiudicano il meritato titolo tricolore.