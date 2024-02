Alla bresciana Emilia Salvatore la borsa di studio Next Generation di Federvela U16

La XIV zona di Federvela ha scelto quest’anno Desenzano per celebrare i propri giovani campioni e atleti meritevoli che si sono distinti sui campi di regata internazionali, nazionali e in ambito zonale. La federazione ha suddiviso il territorio italiano in quindici macro aree ognuna con un proprio consiglio di gestione e un calendario regate locale.

La quattordicesima presieduta dal bresciano Rodolfo Bergamaschi ha competenza su tutto il lago di Garda, l’Eridio e i piccoli laghi montani trentini escluso il Sebino che fa riferimento invece alla XV zona con sede a Milano.

Festosa e emozionante la premiazione che è avvenuta a Palazzo Todeschini che si affaccia sull’antica darsena. Più di cinquanta gli atleti bresciani a cui è stato riconosciuto il merito di essersi distinti in regata sia nelle classi giovanili che olimpiche e nelle discipline del match race e team race. Particolare menzione alla giovane campionessa Emilia Salvatore della Fraglia Vela Desenzano a cui è stata assegnata la speciale borsa di studio federale in ambito del progetto Next Generation Under 16.

Tra i testimonial l’atleta del Gruppo Sportivo Polizia di Stato Lorenzo Chiavarini che rappresenterà l’Italia nell’Ilca 7 tra le boe di Parigi 2024 e collegati per impegni sportivi all’estero i gardesani Chiara Benini delle Gruppo Sportivo Fiamme Gialle di Gaeta e Nicolò Renna della Polizia di Stato, recente campione del Mondo, entrambi a Parigi 2024 rispettivamente nell’Ilca 6 e nel iQfoil. Il trio di campioni ha raccontato del forte legame con il garda,spot tra i più rinomati a livello mondiale per gli sport d’acqua e illuminato i tanti giovani velisti presenti attraverso le storie degli inizi dei loro percorsi agonistici.

A premiare anche il consigliere federale con delega all’attività giovanile, match race e team race Domenico Foschini, l’assessore allo sport del comune di Desenzano Pietro Avanzi e il presidente della Fraglia Vela Desenzano Stefano Loda a far gli onori di casa. Nel parterre tanti i genitori e i dirigenti di circolo insieme ai rappresentanti delle classi veliche del territorio. L’elenco di tutti i premiati è consultabile online all’indirizzo xivzona.it.