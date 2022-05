Un mercoledì da Leonessa: partite cruciali per An, Brescia e Germani

Serve un mercoledì da leoni. Anzi, da Leonessa. Perché Brescia si appresta a vivere una giornata come raramente ne capitano in una stagione sportiva. Pallanuoto, calcio basket, tutti insieme.

Si inizia alle 18.30, si finisce più o meno quattro ore dopo e servono tre zampate per rendere una serata di metà settimana da ricordare a lungo. Parola d’ordine? Play off, da non sbagliare.

Si inizia con la pallanuoto

La sfida decisiva Pallanuoto, l'An vince col brivido e si guadagna la bella

Primo appuntamento alle 18.30, piscina di Mompiano: in acqua c’è l’An Brescia, campione d’Italia, che vuole la finale della serie A di pallanuoto contro Recco. Di fronte Trieste nella gara-3 della semifinale scudetto, chi vince stacca il pass per l’ultimo atto. La squadra di Bovo ha rischiato di non avere quest’ultima possibilità, se l’è conquistata ai rigori con le unghie e con i denti. Da leonessa. E adesso non vuole fallire l’obiettivo.

Alle 20 c'è Brescia-Monza

Un’ora e mezza dopo, lancette sull’orologio alle 20, a pochi metri di distanza si sentirà l’urlo del Rigamonti. Va in scena Brescia-Monza, semifinale di andata dei play off di serie B, primo atto (domenica alle 21 il ritorno) di una doppia sfida sulla strada che porta in serie A.

Il Brescia ci arriva senza Cistana, perdita pesante in difesa, Stroppa deve rinunciare a Valoti, vice capo cannoniere del Monza con 10 gol. Due assenze pesanti, ma se volete scommettere un euro sul fatto che a Mompiano sarà spettacolo, non lo perderete di certo.

Si chiude con il basket

Ore 20.30 infine, riflettori accesi al PalaLeonessa, palla a due tra Germani Pallacanestro Brescia e Sassari, gara-2 dei quarti di finale dei play off di basket. Della Valle e compagni hanno vinto la prima sfida, ripetersi vorrebbe dire andare a giocare gara-3 venerdì in Sardegna con la possibilità di chiudere i conti e approdare in semifinale.



C’è chi dovrà scegliere in questo «mercoledì sport», giusto per citare un cult della Rai, tra Rigamonti e PalaLeonessa vista la quasi contemporaneità. Ma una cosa è certa: migliaia di cuori biancazzurri palpiteranno per la Brescia sportiva.

