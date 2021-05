Un fine settimana a tutto sport bresciano

Ricco, anzi ricchissimo. Il fine settimana sportivo è uno di quelli da circoletto rosso per gli appassionati visti i tanti appuntamenti previsti.

Non ci sarà purtroppo il Brescia, eliminato dai play off giovedì sera dal Cittadella. In serie C invece mercoledì 19 scocca l’ora dei play off per la FeralpiSalò.

Per quanto riguarda il basket, chiuso il campionato di serie A della Germani con la salvezza, è attesa all’ultimo impegno anche l’Agribertocchi Orzinuovi in serie A2 maschile, che in settimana ha conquistato la salvezza e domenica dovrebbe affrontare San Severo. Condizionale d’obbligo, visti i casi Covid in casa ospite. Sta di fatto che per il quintetto di Corbani si tratta di una gara ininfluente.



Ben più importante l’impegno che nella serie A2 femminile attende la Rmb Brixia, che alle 17 al PalaLeonessa ospita Selargius in gara-2 dei play off. Le bresciane hanno perso la prima partita in Sardegna e vogliono rifarsi, sapendo che già aver raggiunto i play off rappresenta un grande traguardo.



Occhi e riflettori anche su volley e rugby. Partiamo dalla Consoli Centrale McDonald’s Brescia, che domenica alle 17 al San Filippo ospita Taranto in gara-2 della finale play off di serie A2. Il sestetto di Zambonardi è stato sconfitto in gara-1 dai pugliesi, ma il 3-2 con il quinto set terminato ai vantaggi lascia ben sperare nel recupero di Brescia.



Per quanto riguarda il campionato Top10 di rugby, il Kawasaki Calvisano è atteso domenica alle 18 al Pata Stadium dalla semifinale di andata per lo scudetto contro Rovigo. Difficile oggi fare un pronostico, anche se i gialloneri hanno dimostrato nelle ultime uscite di stare bene tanto da poter recitare un ruolo da protagonisti. La semifinale di andata verrà trasmessa in differita da Teletutto mercoledì 19 dalle 22.

Per la serie A di pallanuoto, semifinale di ritorno per l'An Brescia, che alle 20 ospita Palermo dopo aver già vinto l'andata in Sicilia. Sempre più probabile che la finale scudetto sia ancora una volta un affare contro Recco.

Detto che il Giro d’Italia potrebbe vedere ancora tra i protagonisti il bresciano Filippo Tagliani, per quanto riguarda la ginnastica artistica domenica c’è la finale scudetto in campo femminile. Stra favortita la Brixia, che va a caccia dell’ottavo tricolore consecutivo.



Da ricordare sempre domenica anche l’ultima giornata al Trap Concaverde di Lonato della Coppa del mondo di tiro a volo, oltre agli Italiani giovanili di corsa in montagna che si terranno sempre domenica a Concesio.

