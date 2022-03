Tutte le notizie e gli approfondimenti sullo sport bresciano

Volete trovare un sinonimo della parola vincere? Semplice: nello sport è Germani. La Pallacanestro Brescia sembra non conoscere limiti e la tifoseria adesso sogna davvero un finale di stagione impensabile a inizio stagione.

Domenica a Pesaro il quintetto di Alessandro Magro ha ottenuto la dodicesima vittoria consecutiva in campionato, dimostrando ancora una volta quanto questa squadra abbia ormai imparato a sopperire alle difficoltà. La squadra è arrivata a Pesaro coi cerotti, ha perso durante la sfida Cobbins e Burns, è finita anche sotto di 16 punti, quindi si è imposta 88-83. Applausi a scena aperta, anche dal coach e da tutta la dirigenza.

Fare tredici adesso è possibile: appuntamento domenica 3 alle 18 al PalaLeonessa contro Trento.

Una domenica che sarà modello «anni Ottanta», con Brescia e Germani a darsi il testimone. Alle 15.30 infatti le rondinelle ospiteranno al Rigamonti il Vicenza e c'è attesa, grande, per il nuovo esordio sulla panchina delle rondinelle di Eugenio Corini.

Il tecnico a forza di doppie sedute di allenamento sta prendendo confidenza col gruppo: la sensazione arrivata anche dall'allenamento congiunto di domenica con la Primavera è che si vada verso il modulo 4-3-1-2.

Chi invece, come la Germani, arriva da un fine settimana di forti emozioni è la Banca Valsabbina Millenium Brescia, impegnata negli spareggi per la promozione alla serie A1 di volley. Sotto 2-0 nella serie contro Pinerolo, è andata a vincere in Piemonte al tie break prolungando quindi la serie, che si gioca al meglio delle cinque partite. Ora l'appuntamento per gara-4 è fissato a lunedì 4 aprile alle 20.30 al PalaGeorge, con la carica di chi sa di aver rimesso tutto in gioco ed è pronto a portare la sfida alla partita decisiva del 9 aprile, da giocare però eventualmente fuori casa.

Ma anche nel calcio c'è chi domenica scorsa ha festeggiato: standing ovation quindi al Lumezzane di Eccellenza, che con sei giornate di anticipo grazie al pareggio a Darfo ha conquistato la promozione in serie D. I valgobbini di Franzini erano partiti con i favori del pronostico, li hanno ampiamente rispettati dimostrando di essere la squadra nettamente più forte del lotto.

Tra feste e sorrisi però, lo scorso fine settimana è stato anche quello in cui il ciclismo giovanile provinciale ha iniziato a dare le prime pedalate della stagione. Che sarà ricchissima, come raccontiamo anche nell'almanacco gratuito uscito ieri con il Giornale di Brescia e curato dal collega Paolo Venturini. Una bussola per inquadrare la stagione, che torna ad essere ricca di appuntamenti interessanti.

