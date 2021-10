Serie C, la FeralpiSalò vuol ripartire da Vercelli

Dopo sette punti in tre gare, ma l'ultimo è il pari interno contro la Pro Sesto incassato su rigore all'ultimo minuto, la FeralpiSalò è oggi ospite della Pro Vercelli (ore 14.30; dalle 14.15 in diretta sul sito) contro la quale cerca di ritornare al successo.

Non è una gara facile per i gardesani, che in caso di vittoria aggancerebbero i bianchi piemontesi, ma che sono soprattutto obbligati dalla classifica ad uscire imbattuti dal Piola. Nell'occasione il tecnico verdeblù Stefano Vecchi deve fare a meno di due giovani, il portiere Gelmi (impegnato con l'Under 20) ed il difensore Bergonzi, che sarà in panchina. Al loro posto l'esperto Liverani ed un altro dei tanti Under in casa salodiana, Salines. A centrocampo non dovrebbero esserci novità, in avanti spazio a Di Molfetta alle spalle di Guerra e Miracoli.

Fra i vercellesi, che sono allenati dall'ex tecnico del Brescia e della stessa FeralpiSalò Giuseppe Scienza, rientra Awua, dubbi ancora per Gatto, mentre sono confermati tanti altri uomini di esperienza, a partire dalle punte Della Morte e Comi.

