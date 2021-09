Sanpolino pronto a due weekend in primo piano

Due week-end consecutivi di campionati a Sanpolino. Si comincia sabato e domenica con l’assegnazione dei titoli regionali Cadetti, rassegna che vedrà in azione atleti tra i 14 e i 15 anni provenienti dall’intera Lombardia. Si prosegue il 25 e il 26 settembre con la Finale Oro del Campionato italiano di società Allievi, quindi atleti tra i 16 e i 17 anni.Nel primo week-end si gareggerà sempre di pomeriggio, con ritrovo fissato alle 13.30 per espletare le formalità di rito ai tempi del Covid.

A fine mese invece le gare saranno il 25 pomeriggio e il 26 mattina, per consentire il rientro ai partecipanti. Delle 24 squadre che si contenderanno gli scudetti Under 18 si attendono compagini anche dalla Sicilia, dalla Sardegna della Puglia.

«Ci attende un settembre di fuoco, carico di attività, durante il quale utilizzeremo finalmente l’intera struttura di Sanpolino, sfruttando anche la zona lanci e gli spogliatoi. Sabato e domenica prossimi faremo le prove in vista dell’appuntamento di rilievo nazionale del 25 e del 26, durante il quale ospiteremo per la quinta volta, nel 2021, un campionato italiano», commenta il presidente provinciale della Fidal, Rolando Perri, scandendo, dentro la Sala Giudici della Loggia, i numeri delle rassegne: «Ci aspettiamo almeno un migliaio di Cadetti, tra i quali numerosi bresciani.

Non voglio citare nessuno dei nostri, ma mi aspetto grandi prestazioni, anche alla luce di quanto fatto di recente. Per quanto concerne gli Allievi gli atleti saranno circa 450, ma saranno presenti anche dirigenti e accompagnatori dei diversi club. Peccato che non ci saranno società bresciane». In entrambe le occasioni il pubblico potrà accedere in tribuna se munito di green pass, mentre sarà creata anche un’area recintata intorno al campo per osservare le gare lungo la pista.

Il Comitato bresciano della Fidal è già proiettato al prossimo anno. «Presenteremo la candidatura per ospitare almeno un paio di campionati italiani su pista e ci impegniamo a realizzare anche nel 2022 un meeting di rilievo nazionale. Non mancherà poi l’impegno per le competizioni al di fuori dello stadio e per ospitare atleti élite stranieri in Italia per allenarsi», commenta il responsabile della comunicazione di Fidal Brescia, Alberto Stretti.

Come è noto, il 25 settembre alle 11.30 la struttura di Sanpolino verrà inaugurata e intitolata a Gabre Gabric. «È un momento emozionante. Finalmente si colma un vuoto e si può ripartire alla grande. Ospitare un campionato nazionale significa garantire una ricaduta sul tessuto economico della città», spiega il consigliere comunale delegato allo sport, Fabrizio Benzoni, parlando anche dell’effetto positivo dell’oro olimpico di Jacobs: «Nei nostri corsi di avviamento allo sport, le richieste per quelli di atletica sono andate a ruba, cosa che in passato non si era mai verificata».

