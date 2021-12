Salvadori e Marca medaglie tricolori sulla neve di Andalo

Vanessa Marca (Sci club Bagolino) e Marco Salvadori (Asd Golgi) calano gli assi ai campionati italiani di scialpinismo Andalo-Fai della Paganella. I due giovani conquistano il podio nella sprint, nella Vertical e nella Staffetta, con tre ori per l’U20 Salvadori e un argento e un bronzo per l’U16 Marca. Nel comprensorio trentino è stato alzato il sipario sulla stagione 2021/22 di skialp, con una tre-giorni degli Italiani in cui, privilegiando la partecipazione degli atleti più giovani, s’è voluto così collaudare le prove titolate per portare la disciplina alle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina.

La kermesse ha preso il via venerdì scorso con la Sprint (80 metri di salita, cambio pelli e discesa che i più veloci hanno coperto fra i 3 ed i 4 minuti). Presenti gli squadroni dell’Esercito, i numerosi team valtellinesi, valdostani, trentini e orobici, ma il successo nell’Under 20 è andato al cortenese Marco Salvadori, allenato dal padre Adriano - già campione di livello internazionale - che ha vinto l’oro in 3’5’’ davanti a Tomasoni (Esercito) e a Baldini (Albosaggia).

Anche Vanessa Marca tra le Under 16, è salita sul podio della Sprint, finendo terza dietro a Silvia Boscacci e Giulia Visinoni. Nel sabato dedicato alla staffetta mista (35 i team al via con tre atleti, una femmina e due maschi), Marco Salvadori, terzi frazionista, stampa uno dei tempi migliori (6’ 5’’ in 120 m di dislivello e 700 di sviluppo) e va a bissare l’oro con i compagni di squadra Silvia Berra e Simone Anesa. La 16enne Vanessa, con i compagni Scarinzi e Murada (Albosaggia), benché frenata dal distacco di una pelle, ha saputo rimontare, mancando il podio per una manciata di secondi.

Domenica, nella Vertical (600 metri di ascesa) Marco negli U20 ha vinto nuovamente l’oro, mentre Vanessa tra le U16 s’è rifatta conquistando l’argento tricolore. L’edolese Bianca Balzarini nella prova senior si è classificata sesta dietro a cinque nazionali. Buoni piazzamenti di Rosa Pedretti, Bruno Giustini e Cristian Scialò (Pezzoro), Matteo Bazzani (Bagolino), Lorenzo Rota, Gianni Andrea e Michele Piloni (AdamelloSki).

