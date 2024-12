Rugby serie B: il Brixia stravince il derby contro il Botticino

Il Brixia stravince il derby contro il Botticino (43-14) e chiude il 2024 da capolista il girone 2 del campionato di serie B di rugby. Una posizione, questa, rafforzata dal pareggio del Bologna (sul campo dei Lyons) che perde ulteriore terreno. Rovato, invece, incappa nella quarta sconfitta consecutiva (32-25) sul campo del fanalino di coda Sondrio, che risale la classifica proprio a discapito del Condor rossoblù, ora ultimo. L'unica consolazione per gli uomini di Ceretti sono i due punti di bonus, conquistati su un campo difficile come quello di Sondrio, dove anche il Brixia era uscito sconfitto (35-32).

Brixia-Botticino 43-14: la sintesi

Il Brixia approccia il derby contro il Botticino con determinazione e offre la prestazione più convincente della stagione, ipotecando la vittoria già nei primi trenta minuti. La squadra di Mandelli parte a spron battuto, imponendo un ritmo insostenibile per gli avversari e mettendo a segno quattro mete di ottima fattura che valgono il 31-0 al termine del primo tempo.

Nella ripresa i bianco-blu abbassano leggermente il ritmo, consentendo al Botticino di accorciare le distanze con una meta del centro Mainardi. La risposta del Brixia è però immediata: un’azione corale di grande qualità porta in meta il giovane estremo Benetti. Nei minuti finali, le due squadre si scambiano un’ultima serie di colpi: il Botticino va in meta con il nuovo innesto Cerchiaro, ma il Brixia ristabilisce le distanze grazie alla marcatura dell’ala Delle Monache.

La capacità di finalizzare il gioco espresso si conferma l’arma in più del Brixia, che chiude un 2024 da protagonista assoluto e mantiene saldamente il comando della classifica.

I commenti

Roberto Mandelli, allenatore del Brixia, non nasconde la soddisfazione di questa partita e di questa prima fase di stagione: «Siamo molto contenti. Questo Brixia continua a crescere e a migliorarsi. Un primo tempo così bello non l’avevamo mai giocato. Il Botticino non è riuscito a farci male: la nostra difesa è stata molto presente, fisica e intelligente. Il 31-0 del primo tempo rispecchia quanto fatto in campo. Non poteva finire meglio questo dicembre. Ci godiamo il primo posto in classifica, sapendo che non abbiamo ancora fatto nulla ma stiamo lavorando bene».

Francesco Filippini, coach del Botticino: «Il Brixia ha dimostrato di essere più forte. Spiace soprattutto per il primo tempo, dove abbiamo commesso troppi falli e non siamo mai riusciti a impensierirli. Un po’ meglio nella ripresa, quando abbiamo approcciato meglio fisicamente e siamo riusciti a segnare due belle mete. Non ho grosse recriminazioni. Pensiamo a lavorare. Ci aspetta una partita importante in casa contro il Bergamo, dove dovremo cercare di portare a casa punti fondamentali per la classifica».

Sondrio-Rovato 32-25: sintesi e commento

Parte forte il Rovato, che segna subito due mete con Stefanini e Guidi. La reazione del Sondrio non tarda: i padroni di casa rispondono con tre mete consecutive e vanno al riposo in vantaggio (17-13). Nella ripresa il Sondrio allunga ulteriormente, ottenendo il bonus con la quarta meta già all’8’. Il Rovato, però, non si arrende e nel finale riduce lo svantaggio, conquistando due punti bonus che potrebbero risultare fondamentali per la classifica. La squadra di Ceretti chiude il 2024 all'ultimo posto in classifica.

Pierangelo Ceretti, allenatore del Rovato: «L’unica cosa positiva di questa trasferta, insidiosa per tutti, è che siamo riusciti a portare a casa due punti su un campo difficile, dove anche il Brixia è stato sconfitto. Siamo partiti molto bene, segnando due mete subito, ma poi siamo stati indisciplinati: abbiamo concesso troppi calci e loro sono riusciti a entrare nei nostri 22 metri e a marcare punti. Abbiamo faticato nel gioco al piede e nell’uscire dalla nostra metà campo. Prendiamoci di buono questi due punti. Purtroppo abbiamo una lunga lista di infortuni in ruoli chiave. Speriamo a gennaio di ricominciare con il piede giusto».

Classifica: Brixia 34, Modena 29, Bologna 26, Bergamo 25, , Colorno 19, Lyons 18, Botticino 16, Sondrio 16, Pieve 15, Rovato 14

I tabellini

Brixia-Botticino 43-14

Brixia: Benetti, Delle Monache, Pratichetti (11’st Fiorini), Belotti (11’st Serra), Plebani (16’st Pietroboni), Locatelli, Carilli, Amadei (22’st Zanetti), Rossini, Valtorta (22’st Pasotti), Manenti, Triboldi, Tavoni (11’st Angeli), Bertini (26’st Contini), Sabatiello. Allenatore: Mandelli.

Botticino: Bandera, Gaspari, Mainardi, V. Busi, Musatti, Cerchiaro, Noventa, A. Ragnoli, Chiarini, Tamborini, Scanferla (10’st Maccarinelli), Venturelli, Florio, Altamirano (10’st Tonni), Bettoni (5’st D. Busi). A disposizione: S. Ragnoli, Savoldelli, M. Margoni, P. Ferrari. Allenatori: Filippini e Nicol.

Arbitro: Pelliccioni di Roma.

Marcatori: 7’m Bertini tr Benetti (7-0), 18’m Delle Monache (12-0), 25’m Bertini tr Benetti (19-0), 27’m Rossini tr Benetti (26-0), 37’m Bertini (31-0); st 6’m Mainardi tr Cerchiaro (31-7), 10’m Benetti (30-7), 36’m Cerchiaro tr Cerchiaro (38-14), 38’m Delle Monache tr Benetti (43-14).

Note: spettatori 300 circa.

Sondrio-Rovato 32-25

Sondrio: MAzza; S. Colombini, Del Dosso, Lawlror (33’ st Mondora), Rizzi (20’ st Bombardieri); Grillotti, Schenatti (1’ st Sole); Moretti (33’ st De Martino), Volontè, Locatelli (8’ st Mozzi); Turcato, De Simone (30’ st Di Tullio); Parolini, Ciapponi, Piccolo (27’ st A. Colombini). Allenatore: Zanichelli

Rovato: Guidi (18’ st Benyacar); Corestini, Brunelli, Gandaglia, Zucchi; Caravano (18’ st Franceschelli), Tomasoni; Conforti, Volpini, Valtorta (35’ st Capitanio); Tebaldini (25’ st Manenti), Stefanini (10’ st Belloni); Galli, Frassine (18’ st Stella), Garofalo (25’ st Cotelli). Allenatore: Ceretti

Arbitro: Annoni di Milano

Marcatori: p.t. 2’ m Stefanini (0-5), 9’ m Guidi (0-10), 14’ m Ciapponi (5-10), 20’ m Ciapponi tr Grillotti (12-10), 31’ m Mazza (17-10), 35’ cp Guidi (17-13); s.t. 8’ m Volontè (22-13), 24’ m Sole tr Grillotti (29-13), 34’ cp Grillotti (32-13), 36’ m Volpini (32-18), 38’ m Gandaglia e tr Gandaglia (32-25).