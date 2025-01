Rugby serie B, tris di sconfitte per le bresciane

Domenica dal retrogusto amarognolo per le formazioni bresciane di serie B. La prima giornata del girone di ritorno del campionato di rugby non regala infatti vittorie alla nostra provincia. Il passo falso della capolista Brixia sul campo del Colorno accorcia pericolosamente la classifica. Sconfitte con qualche punta zuccherina invece per Rovato e Botticino.

Il Condor si rende protagonista di una gara di grande agonismo contro la terza forza del girone e ottiene un importante punto di bonus difensivo. Anche i verdeblù escono con un mezzo sorriso dal rettangolo di gioco: la sconfitta sul campo della corazzata Modena è condita da una buona prestazione e anche in questo caso dal bonus.

Colorno-Brixia

Il Brixia parte forte sul campo del Colorno ma si spegne troppo presto. I ragazzi di coach Mandelli hanno dato l’impressione di poter controllare agevolmente il match nei primi venti minuti, grazie a un avvio esplosivo e convincente.

La partita si apre infatti con una bella azione corale dei bresciani, finalizzata in meta da Sabatiello. Il dominio si consolida poco dopo con Rossini, autore di una spettacolare cavalcata di 60 metri che porta il Brixia sullo 0-12, Una partenza che illude i supporter bresciani. Le cose, infatti, cambiano rapidamente. Il Brixia, troppo falloso sui punti d’incontro, concede spazio ai padroni di casa, che trovano in Pasini un autentico trascinatore. Il mediano d’apertura del Colorno ribalta il risultato con tre precisi calci di punizione e una meta che valgono il 16-12 per i biancorossi.

Nella ripresa, il Brixia prova a reagire, ma due episodi pesano come macigni: i cartellini gialli a Rossini e Valtorta lasciano la squadra in inferiorità numerica, condizionando la fase centrale del secondo tempo. Nonostante ciò, i bresciani riescono a ridurre lo svantaggio con un calcio piazzato.

Il forcing finale del Brixia, infine, si rivela confuso e inefficace, con il Colorno che ne approfitta per chiudere i conti (22-15) grazie ad altri due piazzati di Pasini, autentico protagonista della gara.

Per il Brixia, si tratta di uno scivolone inatteso, soprattutto alla luce di un inizio di partita brillante. Ora la classifica si accorcia: i bresciani restano primi con 40 punti, ma vedono avvicinarsi pericolosamente il Modena, distante solo due lunghezze.

Rovato-Bergamo

Grande spettacolo al campo Pagani, dove il Rovato ha ceduto solo negli ultimi istanti a un Bergamo determinato e incisivo. La partita si è rivelata un continuo botta e risposta tra le due squadre, con emozioni ambo i lati fino al fischio finale.

Sono gli ospiti ad aprire le marcature grazie alla meta di Gigante, bravo a sfruttare una disattenzione difensiva dei padroni di casa. Rovato, però, non si lascia intimidire e risponde con carattere: prima Turi riporta il risultato in equilibrio, poi Galli sigla la meta del 14-7 che infiamma i tifosi.

Bergamo non molla la presa, ricuce lo strappo e nel secondo tempo mette la freccia con una serie di azioni offensive efficaci e ben orchestrate. La formazione di coach Ceretti, tuttavia, dimostra ancora una volta il suo spirito combattivo, rimanendo in partita e accorciando le distanze fino al 30-33 finale. Nonostante la sconfitta, il Condor porta a casa un punto di bonus difensivo che potrebbe rivelarsi prezioso in ottica campionato. Resta però l’amaro in bocca per alcune sbavature difensive, abilmente sfruttate dagli ospiti, che sono costate care ai padroni di casa.

«Complimenti a Bergamo per aver interpretato al meglio la partita – commenta Pierangelo Ceretti, allenatore del Rovato – e ai loro giocatori, che hanno eseguito con precisione le azioni offensive. Noi siamo stati bravi a restare in partita, ma regaliamo ancora troppo. Prendiamoci il punto di bonus difensivo e continuiamo a lavorare».

Il Rovato esce dal campo con la consapevolezza di potersi giocare ogni partita, ma con la necessità di limitare gli errori per centrare risultati più ambiziosi.

Modena-Botticino

Una sconfitta agrodolce condisce la prima giornata del girone di ritorno del Botticino. Sul difficile campo del Modena, la formazione guidata da coach Francesco Filippini mette in mostra una prestazione di grande solidità e concretezza, mancando però, per qualche errore di troppo, quel guizzo decisivo che avrebbe potuto cambiare le sorti della gara.

La sfida si apre con la manovra rodata e impeccabile della formazione di casa che al 20’ rompe lo 0-0 con la meta di Pagliai. E’ lo stesso Pagliai ad arrotondare lo score 15 minuti piu tardi con il piazzato del 10-0. Il Botticino non si lascia annebbiare dallo score e attacca a testa bassa. Arriva così proprio dalla carica di uno dei piu temerari, Altamirano, la meta da rolling maul che permette al Botticino di accorciare il gap, anche grazie alla trasformazione di Cerchiaro al 17’ (10-7).

La parte finale del match è stata un concentrato di agonismo, con il Botticino che tenta il tutto per tutto per ribaltare il risultato. Modena, però, si difende con ordine e porta a casa una vittoria sofferta. Il Botticino, dal canto suo, può consolarsi con il punto di bonus difensivo, che potrebbe rivelarsi importante in ottica classifica.

Francesco Filippini, coach del Botticino commenta così la prestazione: «È stata una partita di grande cuore e con una buona attitudine tattica e strategica. Il campo pesante ha influito su entrambe le squadre e non ci ha permesso di cogliere un punto in più. Abbiamo avuto l’occasione di pareggiare e persino di vincere, ma i dettagli hanno fatto la differenza. Modena si è dimostrata una squadra molto forte e attrezzata per vincere il campionato. Sono comunque soddisfatto della prestazione e della voglia messa in campo dai ragazzi, compreso l’esordiente Biancardi, che arriva da Calvisano. Ovviamente non possiamo essere contenti della sconfitta, ma è un risultato che ci dà fiducia in vista della fondamentale sfida casalinga di domenica contro il Pieve, fanalino di coda».

Tabellini

Colorno-Brixia 22-15

Colorno: Bianchi; Gorni, Pagliarini, Terzi, Almagno; Pasini, Modoni; Rossi, Cachan Rojo, Reverberi; Giusti, Mattioli; Silla, Gavioli, Castelli. A disposizione: Pacchiani, Lodi, Morelli, Fusi, Pelagatti, Tiberti, Canni. All. Mey

Brixia: Serra (30’ st Forti); Zingarelli, Delle Monache, Belotti, Plebani; Petitpierre, Fiorini (20’ st Carilli); Amadei, Zanetti (4’ st Manenti), Valtorta; Rossini, Triboldi; Tavoni (35’ st Piovani), Bertini, Sabatiello. A disposizione: Angeli, , Pasotti, Benetti. All. Mandelli

Arbitro: Marchi di Reggio Emilia

Marcatori: p.t 2’ m Sabatiello (0-5), 23’ m Rossini tr Fiorini (0-12), 30’ cp Pasini (3-12) , 32’ cp Pasini (6-12), 33’ m e tr Pasini (13-12), 40’ cp Pasini (16-12); s.t. cp Fiorini (16-15), 22’ cp Pasini (19-15), 36’ cp Pasini (22-15)

Note: cartellino giallo a Rossini (13’ st), Valtorta (22’ st) e Gorni (30’ st)

Rovato-Bergamo 30-33

Rovato: Ferrari; Corestini (9’ st Guidi), Brunelli, Cannizzaro (14’ st Gandaglia), Franceschelli (9’ st Zucchi); Caravano, Tomasoni; Turi (20’ st Volpini), Pozzaglio (20’ st Conforti), Valtorta; Furli, Tebaldini (20’ st Garofalo); Mella, Stella (14’ st Xhafa), Galli. All. Ceretti

Bergamo: Spilotros; Nava, Mambretti, Gaffuri, Cocca; Orlandi (19’ st Allas De Beni), Bonetti (6’ st E. Brignoli); Cavenago, Gigante, Nodari; Guiniot, Rota (29’ st Stefanini); Bettoni (30’ st Plevani), D. Brignoli (4’ st Loda), Bosco (4’ st Scarsi). All. Pastormerlo.

Arbitro: Mirabella di Pisa

Marcatori: p.t. 2’ m Gigante tr Orlandi (0-7), 12’ m Turi tr Ferrari (7-7), 17’ m Galli tr Ferrari (14-7), 26’ m Cocca, tr Orlandi (14-14), 34’ m Nava (14-19), 39’ cp Ferrari (17-19); s.t. 5’ cp Ferrari (20-19), 6’ m Mabretti tr Orlandi (20-26), 16’ cp Guidi (23-26), 24’ m Nodari tr Spilotros (23-33), 39’ m Gandaglia tr Guidi (30-33)

Note: Cartellino giallo a Cannizzaro (34’ pt) e a E. Brignoli (36’ st)

Modena-Botticino 10-7

Modena: Pagliai, Pianigiani, Mazzi, Malagoli, Trotta, Michelini, Esposito (30’st Bellei), Debortoli, Carta, Flores, L. Venturelli, M. Venturelli, Malisano, Rodriguez (10’st Morelli), Ori (1’st Musajo). A disposizione: Tarantini, Operoso, Pergola, Fumagalli. Allenatore: Guareschi.

Botticino: Musatti, Bandera (10’st Savoldelli), Mainardi, V. Busi, Ferrari, Cerchiaro, Noventa, Ragnoli, Chiarini, Bodei, Scanferla, Biancardi, Florio, Altamirano, Bettoni (1’st D. Busi). A disposizione: Tonni, Arici, C. Margoni, Bertaglio, Arrighetti. Allenatori: Filippini e Nicol.

Arbitro: Grillo di Rimini.

Marcatori: pt 20’m Pagliai tr Pagliai (7-0), 36’cp Pagliai (10-0); 17’m Altamirano tr Cerchiaro (10-7).

Classifica

Brixia 40, Modena 38, Bergamo e Bologna 35, Colorno e Lyons 23, Rovato 20, Botticino e Sondrio 17, Pieve 15.