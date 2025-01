Rugby serie B, doppio successo per Brixia e Rovato

Brixia e Rovato bagnano l’esordio nel 2025 con due successi importanti.

La capolista di Roberto Mandelli, infatti, non sbanda sul campo dell’ultima della classe Pieve, centrando cinque mete e cinque punti che spingono sempre più in alto i biancoblù. Il «Condor» di coach Ceretti, invece, fa a sportellate con la cadetta dei Lyons per l’intero corso del match, ne soffre le fisicità, ma alla fine strappa una vittoria che gli permette di allontanarsi ulteriormente dalle zone calde.

Nulla da fare, invece, per il Botticino. I verdeblù offrono una prova di coraggio e sostanza contro il forte Bergamo, ma gli sforzi dei padroni di casa non portano in dote il ritorno al successo, così, agli sgoccioli della sfida, gli orobici ne approfittano per mettere la freccia e privare i bresciani del meritato punto bonus.

A Pieve di Cento

Il Brixia prosegue nella sua corsa alla testa della classifica sbarazzandosi senza problemi del fanalino di coda Pieve. Alla banda di Mandelli basta poco più di mezz’ora di gioco per mettere al sicuro la vittoria al cospetto di un organico inferiore sul piano tecnico e capace di andare a segno soltanto in superiorità numerica. Sul +14 alla fine del primo quarto e poi al riposo sul 21-5 per i biancoblù, il cartellino giallo sventolato a Locatelli rinvigorisce i padroni di casa, che ne approfittano per uscire dal guscio e creare qualche solletico alla corazzata bresciana. Ristabilita la parità in campo, tuttavia, Sabatiello e compagni tornano in pieno controllo delle operazioni e impiegano poi una manciata di minuti per spedire alle corde gli emiliani e chiudere definitivamente la partita sul 12-36.

Il commento di Mandelli

Al termine della sfida, Roberto Mandelli è raggiante per la vittoria della sua squadra. «Questo successo è il miglior modo di aprire il nuovo anno. Penso che i ragazzi hanno preparato e disputato la gara al meglio, perché nonostante qualche momento di calo, abbiamo comunque centrato successo e punto bonus. Non è mai facile giocare sul campo di una formazione che deve salvarsi, ma ho apprezzato come la squadra abbia saputo reagire alla rimonta con due marcature ravvicinate».

A Rovato

Al Pagani va in scena un match dalle mille emozioni, ma alla fine, con le unghie e con i denti, il Rovato strappa l’importante 20-17 finale in chiave risalita della classifica.

I rossoblù soffrono la forte fisicità della formazione cadetta dei Lyons, riescono a mettere a referto una sola meta, e al termine del primo tempo sentono il fiato sul collo. Nella ripresa, in difficoltà sul piano del gioco, l’unico modo per mettere all’angolo i piacentini sono i piazzati. E così, il protagonista del pomeriggio in Franciacorta è lo specialista Federico Caravano, autore di quindici punti al piede che mantengono a distanza gli avversari e assicurano il successo ai padroni di casa, protagonisti di una vittoria che inietta fiducia e permette di guardare positivamente al proseguo della stagione.

Il commento di Ceretti

È un Pierangelo Ceretti soddisfatto e sollevato quello che si presenta davanti ai microfoni dopo la vittoria del suo Rovato. «I ragazzi sono stati bravi a stare davanti nel punteggio per tutta la partita e a tramutare in punti le occasioni. Abbiamo forse avuto difficoltà a dare continuità al gioco, vista l’aggressività e la fallosità degli avversari nei punti d’incontro, ma si tratta comunque di una vittoria importante e che ci permette di risalire la classifica».

A Botticino

Botticino in campo - © www.giornaledibrescia.it

Sul campo della Colombera, una partita vietata ai deboli di cuore stoppa un Botticino bello e coraggioso per settanta minuti di gioco. Bergamo fugge a inizio partita, ma nonostante il divario tra le squadre, i ragazzi di coach Filippini impiegano poco per svegliarsi dal torpore e regalare al loro pubblico una rimonta da urlo grazie ai sigilli di Bandera e del deb Cittadini, chiudendo la prima frazione sul -7. Nella ripresa, i bresciani si confermano superiori agli ospiti, ma nei trenta minuti disputati all’arma bianca, Ragnoli e soci peccano di solidità, disciplina e concretezza, così Bergamo ne approfitta per sfruttare il maggior tasso d’esperienza e con un rapido uno-due fa definitivamente suo il match per 30-17, lasciando ai “cavatori” tanti applausi ma nessun punto utile per la graduatoria.

Il commento di Filippini

Mastica amaro Francesco Filippini al termine di una sfida giocata con coraggio dai suoi uomini. “E’ stato un match in bilico più di quanto dica il punteggio finale. La squadra è stata brava a risalire da un gap di 14 punti riuscendo perfino a sfiorare il parziale di vantaggio prima dell’intervallo. Nei secondi quaranta minuti, purtroppo, avevamo bisogno di più disciplina e cinismo per fare nostra la partita, ma nonostante il k.o. la prestazione è stata più che positiva.”

I tabellini

Pieve-Brixia 12-36

Pieve: Tassinardi, Cevolani, Aleotti, Cocchiarella, Marzocchi, Roncarati, Accorsi (12’ st Pritoni), Balsemin, Dal Potro (22’ st Tassinari), Pondrelli, Taddia, Preda, Ravazza (1’ st Guendalini), Cassani, Guerzoni (1’ st Levorato). Allenatore: Balboni

Brixia: Serra, Zingarelli, Delle Monache (14’ st Pratichetti), Belotti, Plebani, Locatelli (14’ st Petitpierre), Fiorini (14’ st Carilli), Amadei, Zanetti, Valtorta (19’ st Pasotti), Rossini (31’ st Moretti), Triboldi, Tavoni (25’ st Angeli), Bertini (1’ st Piovani), Sabatiello. Allenatore: Mandelli

Arbitro: Grillo di Rieti

Marcatori: pt: 8’ m. Zanotti tr. Fiorini, 20’ m. Tavoni tr. Fiorini, 28’ m. Balsemin, 33’ m. Serra tr. Fiorini; st: 2’ cp Fiorini, 7’ m. Cassani tr. Marzocchi, 11’ m. Sabatiello tr. Fiorini, 13’ m. Plebani

Rovato-Lyons 20-17

Rovato: Zucchi, Franceschelli (24’ st Veneruso), Brunelli, Cannizzaro (24’ st Gandaglia), Corestini, Caravano, Tomasoni, Pozzaglio, Volpini, (24’ st Conforti) Valtorta (24’ st Tebaldini), Furli, Galli, Mella, Stella (3’ st Frassine), Garofalo (3’ st Xhafa). Allenatore: Ceretti

Lyons: Nakov, D. Oppizzi, Russo, G. Bassi, L. Spezia (38’ st Mazzocchi), Groppelli, Fornasari (24’ st Efori), Bellani, G. Spezia, Isola (1’ st Pozzoli), L. Bassi (1’ st A. Oppizzi), Petrusic (22’ st Bosi), Cantù, Borghi, Canderle (24’ st Salerno). Allenatore: Baracchi

Arbitro: Togni di Bergamo

Marcatori: pt: 8’ m. Tomasoni, 17 m. G. Bassi tr. Groppoli, 19’ cp Caravano, 27’ cp Caravano, 31’ cp Caravano, 37’ m. Bellani; st: 2’ cp Caravano; st: 10’ cp Caravano, 25’ m. Bosi

Botticino-Bergamo 10-31

Botticino: Gaspari, Cittadini, Bandera, Busi, Savoldelli, Cerchiaro, Noventa, Ragnoli, Chiarini, Bodei, Scanferla, Venturelli, Florio, Altamirano, Bettoni. A disposizione: Tonni, Busi, Maccarinelli, Arici, Mainardi, Bertaglio, Curia. Allenatore: Filippini e Nicol

Bergamo: Bonetti, Biagi, Allas, Nava, Cocca, Ambrosioni, Spilotros, Cavenago, Gigante, Sehou, Nodari, Rota, Bettoni, Loda, Bosco. A disposizione: Plevani, Brignoli, Scarsi, M. Belotti, Bellini, Brignoli, Mambretti. Allenatore: Pastormerlo

Arbitro: Bagarolo di Milano

Marcatori: pt: 4’ m. Biagi tr. Bonetti, 11’ m. Spilotros tr. Bonetti, 18’ m. Bandera, 22’ m. Cittadini, 34’ cp Spilotros; st: 39’ m. Allas tr. Spilotros, 40’ m. Cocca tr. Spilotros

La classifica

Brixia 39, Modena 34, Bergamo 30, Bologna 30, Lyons 19, Colorno 19, Rovato 19, Sondrio 17, Botticino 16, Pieve 15.