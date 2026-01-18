Rugby, serie B: Rovato cade e perde lo scettro che passa al Brixia

Gennaio amaro per il Rovato, che cede lo scettro del girone 2 di Serie B. La formazione di Ceretti perde infatti il secondo big match consecutivo sul campo pesante di Bergamo. Il 24-20 maturato in overtime, dopo una gara testa a testa, costa il primato e fa scivolare i franciacortini in classifica.

Domenica di grandi emozioni, invece, al comunale di Leno, teatro di un derby – quello tra Bassa Bresciana e Brixia – tutt’altro che scontato e impreziosito dall’esordio in campo del giocatore-allenatore di grande pedigree Guglielmo Palazzani, entrato nella ripresa tra le fila dei biancoazzurri. Il Brixia vince 14-29 e, complice lo scivolone del Rovato, ritrova così la vetta. Sconfitta, infine, per il Fiumicello, che si arrende a Parma 26-3.

Bassa Bresciana-Brixia 14-29

Derby vibrante al comunale di Leno, nonostante le opposte posizioni di classifica. La Bassa Bresciana, fanalino di coda, vende carissima la pelle e mette a lungo in difficoltà il Brixia, graffiando i punti d’incontro e costringendo gli ospiti a numerosi errori non forzati grazie a un’organizzazione difensiva attenta e aggressiva. I bassaioli giocano senza timori reverenziali e rendono la sfida tutt’altro che scontata.

Il Brixia trova però il vantaggio quasi subito: al 3’ Triboldi è il più lesto sul rimbalzo dell’ovale dopo il calcio a seguire di Petitpierre, quindi Mazza raddoppia pochi minuti più tardi raccogliendo un pallone ben protetto dalla mischia ordinata sui cinque metri (0-12). La Bassa non si disunisce, alza ulteriormente l’intensità e rientra in partita prima con Federico Fusi (16’) e poi con Balestra, che finalizza un’azione di forza e riporta i suoi a una sola lunghezza di distanza (14-15).

Nel momento migliore dei padroni di casa arriva però la risposta del Brixia: allo scadere della prima frazione la meta di sfondamento di Bertini spezza l’equilibrio e manda avanti gli ospiti all’intervallo (14-22).

Nella ripresa sale il tasso tecnico con l’esordio in maglia biancoazzurra di Guglielmo Palazzani (uno scudetto e un Trofeo Eccellenza con il Calvisano e 44 caps in azzurro), entrato al 6’ al posto dell’infortunato Destro. Il suo ingresso dà ordine, lucidità e coraggio al Brixia, che risale il campo e al 15’ trova la meta del bonus (14-29). La Bassa Bresciana non smette di crederci, preme fino all’ultimo con grande generosità ma senza riuscire a concretizzare, mentre il Brixia negli ultimi minuti pensa soprattutto a difendere il risultato e porta a casa cinque punti pesantissimi. Applausi comunque per i bassaioli, protagonisti di una prova di carattere e intensità da squadra di ben altra classifica.

Domenica carica di significato per Palazzani, allenatore-giocatore del Brixia, che nel post-gara dichiara: «Ottimo risultato in casa della Bassa. Cinque punti importantissimi portati a casa, ma la partita è stata tutt’altro che semplice. Merito di una Bassa che non ha mai mollato e ha giocato con grande carattere e grinta: faccio loro i complimenti. Ci sono molte cose da aggiustare in settimana, sulle quali lavoreremo con attenzione in vista della prossima sfida contro il Parma».

E in merito al suo esordio in maglia Brixia, dice: «Tornare in campo è stato sicuramente emozionante: dopo sette mesi dall’addio non era previsto, ma sono contento di essere stato con i ragazzi. Non vedevo l’ora di contribuire anche in campo. Sono un bel gruppo e dobbiamo cercare di consolidare i nostri punti di forza per fare bene. È possibile che giocherò ancora in futuro, se e quando servirà».

Bergamo–Rovato 24-20

A una settimana dal passo falso contro la corazzata Bologna, per la formazione di Pierangelo Ceretti arriva un altro stop pesante, questa volta sul campo di Bergamo, diretta concorrente nella corsa al vertice. Il nuovo stop apre una minicrisi in casa del Rovato, che perde il primo posto in classifica.

Il terreno di gioco dello Sghirlanzoni di Bergamo reso pesante dalle condizioni meteo rallenta la manovra dei rossoblù, che partono comunque con decisione, ma si trovano fin da subito un Bergamo capace di rispondere colpo su colpo. Il Condor prova lo strappo nella ripresa, costruisce un margine e sembra poter gestire il vantaggio, ma negli ultimi minuti perde il controllo del possesso. A tempo praticamente scaduto, Bergamo trova l’ultima incursione vincente e firma la meta che vale il 24-20 finale.

Un'azione del Rovato - Foto Stefano Delfrate

Nel post-gara il coach del Rovato, Pierangelo Ceretti analizza così la sfida: «I ragazzi sono stati bravi, nonostante un campo difficile. Hanno dominanto spesso le collisioni e mosso bene il pallone. Bergamo ha sfruttato al meglio le fasi statiche. Nel finale non siamo riusciti a gestire il possesso e abbiamo pagato caro l’ultima azione. Perdiamo punti importanti in chiave classifica, ma con una squadra molto giovane continuiamo a lavorare e a lottare su ogni campo, consapevoli dei nostri mezzi».

Parma–Fiumicello 26-3

Gara di fatto monomarca al campo Giuseppe Banchini di Parma, con la formazione di casa che produce gioco e tiene stabilmente in mano l’iniziativa. Il Fiumicello regge l’urto per gran parte della prima frazione, difendendo con ordine e limitando i danni, ma cede a due minuti dall’intervallo quando Simoni trova il varco giusto e sblocca il risultato per gli emiliani.

In avvio di ripresa i neroverdi provano a restare agganciati alla gara accorciando le distanze al piede con il piazzato di Generali (7-3), ma alla lunga emerge il maggior tasso tecnico del Parma, che alza il ritmo e colpisce con continuità. I padroni di casa vanno a segno altre tre volte, centrano il bonus offensivo e chiudono la contesa sul 26-3, un risultato che lascia il Fiumicello in ultima posizione in classifica, in compagnia della Bassa Bresciana.

Giancarlo Trapanese, allenatore del Fiumicello, al termine della partita: «Sconfitta pesante. Un primo tempo giocato alla pari, nel quale abbiamo sperato molto ma non siamo riusciti a capitalizzare, nonostante la superiorità in mischia e in touche. La loro difesa, asfissiante, non ci ha permesso di esprimerci come avremmo voluto. Incassiamo il colpo e andiamo avanti: testa alla prossima partita che, seppur in casa, sarà comunque difficile».

Classifica

Brixia 31, Bologna 30, Bergamo 29, Rovato 29, Colorno 25, Parma 21, Lyons 19, Pieve 9, Bassa Bresciana 6, Fiumicello 6

Tabellini

Bassa Bresciana–Brixia 14-29

Bassa Bresciana: C. Venieri; A. Venieri, Balestra, Alghisi, Caselli (10’ st Beluzzi); Putna, Ongarini (24’ st Chioda); F. Fusi (33’ st , R. Fusi), Cirimbelli (16’ st Cigola), Vitali; Garletti (19’ st Bellomi), Bolentini; Oneda (1’ st Luna), Marini, Zerman (11’ st Margini). All. Arbosti

Brixia: Baiguera; Villa, Carilli (25’ st Quaggiotti), Petitpierre, Forti; Destro (6’ st Palazzani), Gintili (30’ st Abeni); Mazza (15’ st Cirelli), Moretti, Pasotti (30’ st Manenti); Amadei, Triboldi; Semhan (20’ st Lorini),Contini (35’ pt Bertini), Tavoni. All. Palazzani

Arbitro: Basso di Treviso

Note: cartellino giallo a Tavoni al 35’ st

Marcatori: p.t. 3’ m Triboldi tr Destro (0-7), 8’ m Mazza (0-12),16’ m F. Fusi tr Putna (7-12), 19’ cp Destro (7-15), 25’ m Balestra tr Putna (14-15), 39’ m Bertini tr Destro (14-22); s.t. 14’ m Bertini tr Petitpierre (14-29)

Bergamo-Rovato 24-20

Bergamo: Spilotros (30’st Leoni), Colombo (20’st Vasile), Gaffuri, Del Carro, Bassi, Orlandi, Salto, Liut (30’st Membrini), Fabiani (21’st Panseri), Nodari (28’st Roselli), Molina (20’st Biava), Rota, Zenoni, Minucuci, Cesare. A disposizione: Plevani. Allenatore: Schipani.

Rovato: Guidi, Gustinelli (10’st Gustinelli), Marai (18’st Gandaglia), Furli, Guerra, Serra, Tomasoni, Pozzaglio (14’st Petrungaro), Valtorta (5’st Volpini), Conforti, Tebaldini, Valloncini, Mella, Xhafa, Galli. A disposizione: D. Franceschelli e Caravano. Allenatore: Ceretti.

Arbitro: Persio di Aosta.

Marcatori: pt 1’cp Guidi (0-3), 18’cp Guidi (0-6), 23’m Salto tr Orlandi (7-6), 27’cp Orlandi (10-6), 40’m Volpini tr Guidi (10-13); st 2’m Nodari tr Orlandi (17-13), 8’m Conforti tr Guidi (17-20), 40’m Salto tr Orlandi (24-20).

Parma-Fiumicello 26-3

Parma: Tonelli, Fontana (38’ st Laghi), Montini, Guatelli, Strina (29’ st Boschi), Dodi, Sartori, De Rossi (11’ st La Torre), Soncini (38’ st Giovannelli), Belledi, Balestrieri, Domec (38’ st Zanni), Ladisa, Simoni (21’ st Scrimieri M.), Cavalca (38’ st Scrimieri S.). Allenatore: De Rossi.

Fiumicello: Generali, Benevolo (27’ st Alberti), Savchuk, Damiani, Jazi (27’ st Ruffini), Roversi (vC), Rocco (8’ st Zanola), Beretta, Sardi (8’ st Camanini), Bontempi, Apostoli, Ye, Gaye (24’ st Pedrini), Saviello (24’ st Maffezzoni), Ceresoli (24’ st Quadrio). Allenatore: Trapanese.

Arbitro: Gallina di Treviso

Marcatori: p.t. 38’ meta Simoni tr Dodi (7-0); s.t. 11’ st cp Generali (7-3), 14’ m Simoni tr Dodi (14-3), 20’ m Domec (19-3), 38’ m Scrimieri M. tr Dodi (26-3).

Note: cartellino giallo a Beretta al 14’