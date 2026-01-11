Rugby, serie B: il Brixia vince e accorcia sul Rovato, sconfitto

La prima giornata del 2026 di serie B di rugby regala un grande sorriso solo al Brixia e il primo boccone amaro della stagione al Rovato. Gara a senso unico all’Invernici: il Brixia domina la sfida contro i Lyons (39-10) e accorcia il divario dalla capolista Rovato, ora distante appena due punti.

Arriva invece la prima sconfitta (27-28) stagionale per i rossoblù di Ceretti, che vanno a un passo da una clamorosa rimonta contro la corazzata Bologna dopo un primo tempo nettamente dominato dagli ospiti. Il Rovato rientra in partita nei primi minuti della ripresa e riacciuffa l’incontro, ma lo sforzo presenta il conto nel finale, quando Bologna torna a spingere e trova la meta decisiva che stoppa il cammino della capolista.

Giornata negativa anche per Fiumicello, battuto 11-34 dal Bergamo, e per la Bassa Bresciana, che sul campo del Parma cede 43-24 ma si consola con il punto di bonus offensivo, prezioso per l’aggancio in classifica proprio ai cugini neroverdi.

Rovato-Bologna 27-28

Al «Pagani» di Rovato il Condor parte forte, premendo subito sull’acceleratore e testando fin dalle prime battute la metà campo avversaria. Il primo affondo porta a un calcio di punizione che Guidi trasforma con freddezza per il 3-0. Il Bologna prova a reagire alzando l’intensità, ma la difesa rossoblù assorbe l’impatto e respinge l’assedio iniziale. La gara fatica a trovare continuità, con le due squadre che si studiano a lungo.

Al 12’ il Bologna costruisce una nuova occasione offensiva, muove rapidamente l’ovale con cambi di lato efficaci: una manovra che il Rovato fatica a contenere e che porta alla meta del sorpasso al 15’ (3-7). La formazione emiliana prende fiducia e mantiene il possesso nella fase centrale del primo tempo; il Condor gioca ora in apnea. Il Rovato torna a visitare i 22 avversari solo al 24’, con un’azione decisa che vale il secondo piazzato: Guidi, da posizione favorevole, non sbaglia e accorcia sul 6-7.

Sulla ripartenza, però, il Bologna si conferma estremamente efficace: la rapidità dei trequarti buca centralmente la linea difensiva rossoblù e porta l’azione nei cinque metri. Il Condor non riesce ad arginare l’avanzata e al 28’ arriva la seconda meta ospite, che ristabilisce il break (6-14). Il Bologna continua a gestire il possesso nei 22 rovatese e, dopo una lunga pressione, trova un nuovo varco centrale con Priola, che si incunea senza ostacoli.

La ripresa

Nella ripresa il Rovato fa appello all’orgoglio e nei primi minuti si lancia all’assalto. Al 13’ i cinque metri bolognesi vacillano sotto la spinta del Condor, che sfonda dopo una serie di pick and go: una marcatura che ridà fiducia ai padroni di casa e incrina le certezze degli ospiti. Il Rovato insiste e trova poco dopo il guizzo vincente di Furli, che penetra centralmente e si invola in meta. Il piede di Guidi riporta i rossoblù a un solo punto di distanza e riapre incredibilmente la gara.

È il momento migliore del Condor. Da una touche nasce un’altra azione di qualità del XV di casa, che attacca con una manovra ariosa alla mano, ribalta il fronte e libera Tomasoni, bravo a disorientare la difesa con una serie di finte prima di schiacciare la meta del sorpasso (27-21). Il Bologna, però, non accusa il colpo e torna subito a creare problemi. L’azione emiliana si sviluppa su numerose fasi, con il Rovato costretto a difendere a lungo con grande sacrificio. Al 63’ gli ospiti muovono bene il pallone e trovano il varco giusto con Cesari, che firma la meta del nuovo sorpasso (27-28).

Il finale

Nel finale c’è tutto il carattere e la voglia del Rovato: il Condor recupera l’ovale già dal calcio di ripartenza e prova l’ultimo assalto, ma lo sforzo non produce l’effetto sperato. Il Bologna riesce a liberare la pressione e a spedire lontano il pallone, fino al triplice fischio che sancisce la fine dell’incontro e lascia tanto rammarico sugli spalti del «Pagani».

Queste le parole del tecnico del Rovato, Pierangelo Ceretti: «Purtroppo abbiamo avuto pochissimo possesso nel primo tempo e i pochi avuti li abbiamo gestiti male soprattutto con il gioco al piede. Nel secondo tempo abbiamo rimontato ma purtroppo non è stato sufficiente. Dispiace molto perdere questo scontro diretto anche perché settimana prossima ne abbiamo un altro molto duro fuori casa. Cerchiamo di fare più punti possibili».

Brixia-Lyons 39-10

Allo stadio Invernici di Brescia il Brixia indirizza la gara quasi subito: al 3’ è il tallonatore Bertini a finalizzare una bella azione alla mano della formazione di casa, con una serpentina che si chiude sotto l’acca. La trasformazione fissa il punteggio sul 7-0. Il Brixia continua a spingere e trova presto la seconda marcatura: l’azione nasce da un rilancio dell’estremo Baiguera, che scarica, segue l’azione e riprende l’ovale: è un contrattacco vincente per la seconda meta biancoazzurra.

La mischia locale domina il campo e lo strapotere del pack consente agli uomini di Palazzani di arginare i timidi tentativi degli ospiti e di costruire una piattaforma d’attacco efficace. Al 14’ il XV di casa torna nei cinque metri avversari con un’azione insistita: il carrettino avanza, arrivano i pick and go e il lento ma inesorabile avanzamento viene finalizzato dall’immancabile Costantino, che sfonda e griffa la terza meta bresciana.

Il punto di bonus arriva già alla mezz’ora. Al 31’, la mischia innesca il mediano Barboglio e supporta l’accorrente Zanardelli, che sull’out di sinistra fa suo l’ovale e in slancio porta il match sul 24-0. La prima vera reazione del Lyons arriva al 37’, con una touche e un’azione avanzante che si sviluppa in una lunga manovra e porta al primo acuto ospite (24-5).

Vittoria importante per il Brixia - © www.giornaledibrescia.it

La ripresa

Nella ripresa il Brixia resta padrone del campo. Un calcio delizioso di Destro dalla distanza innesca lo scatto di Plebani, che sull’out di destra si tuffa e riesce in extremis a schiacciare la quinta marcatura biancoazzurra al 10’. Il dominio dei padroni di casa prosegue e arriva anche un altro acuto con Bacchetti.

Il Lyons approfitta di un naturale rilassamento della formazione di casa per trovare la seconda meta di giornata, che però non modifica l’equilibrio della gara, saldamente nelle mani del Brixia. Nel finale arriva anche la settima meta bresciana, con Baccolo, che chiude l’incontro sul definitivo 39-10. Nota più che positiva anche per il vivaio: dei cinque Under 18 schierati oggi con la Seniores, ben quattro sono andati in meta.

La meta finale targata Baccolo - © www.giornaledibrescia.it

Parma-Bassa Bresciana 43-24

Sul campo di Parma la Bassa Bresciana incassa una sconfitta pesante nel punteggio (43-24), ma riesce a tornare a casa con un punto prezioso grazie al bonus offensivo, conquistato nel finale di gara. Un risultato che consente ai bassaioli di agganciare il Fiumicello in classifica e che attenua parzialmente una domenica complicata.

La gara si mette subito in salita per la formazione di Leno. Il Parma appare più pronto dal punto di vista fisico e imprime un ritmo elevato sin dalle prime battute. La Bassa fatica a trovare ritmo e soluzioni efficaci; subisce così cinque marcature nella prima frazione e andando all’intervallo sotto 31-7, con una sola meta a referto.

Nella ripresa i padroni di casa continuano a spingere e allargano ulteriormente il divario con altre due marcature che sembrano chiudere definitivamente il confronto. Proprio quando il divario appare ormai incolmabile, però, arriva la reazione d’orgoglio della Bassa. Complice un fisiologico calo del Parma, i bassaioli riescono a trovare continuità offensiva e a colpire tre volte, sfruttando meglio gli spazi e mostrando carattere fino all’ultimo. Le mete finali permettono alla formazione di Arbosti di raggiungere quota quattro marcature complessive e di conquistare così il bonus offensivo, obiettivo dichiarato e centrato nel finale.

Il commento

Al termine dell’incontro, il tecnico Enrico Arbosti analizza con lucidità la prestazione:

«È stata purtroppo una partita senza storia: il Parma ha controllato la gara e noi siamo stati costretti a giocare sempre di rincorsa. Di positivo c’è il fatto di non aver mollato: nel finale siamo riusciti a segnare tre mete consecutive e a portare a casa il punto di bonus. Questo significa che siamo rimasti concentrati nonostante il passivo pesante. Il campo sintetico, molto veloce, non può essere un alibi: dobbiamo continuare a lavorare».

Fiumicello-Bergamo 11-34

Al campo Menta di Brescia il Fiumicello cede a Bergamo 11-34. Il primo tempo resta in equilibrio fino alla mezz’ora, quando Orlandi sblocca il risultato dalla piazzola. Poco prima dell’intervallo arriva anche la prima meta ospite, ancora firmata Orlandi e trasformata dallo stesso numero dieci; Generali accorcia subito dopo con un calcio piazzato che manda le squadre al riposo sul 3-10.

Nella ripresa il Fiumicello prova a rientrare in partita affidandosi ancora al piede di Generali, che centra due piazzati e poi firma anche l’unica meta dei bresciani. Bergamo però è più continuo e concreto: le mete di Molina, Cesare, Gaffuri e Spilotros, quasi tutte trasformate da Orlandi, scavano il solco definitivo fino all’11-34 finale.

La classifica

Rovato 28, Brixia 26, Bergamo 25, Bologna 25, Colorno 21, Lyons 19, Parma 15, Pieve 7, Fiumicello 6, Bassa Bresciana 6.

I tabellini

Rovato-Bologna 27-28

Rovato: Guidi, Franceschelli, Marai (2’st Gandaglia), Furli, Gustinelli, Serra, Tomasoni, Valloncini, Volpini, Pozzaglio, Tebaldini (18’st Bonetti), Galli (31’st Turi), Mella, Xhafa, Turi (1’st Conforti). A disposizione: Petrungaro, Patrizi, Corestini, Guerra. Allenatore: Ceretti.

Bologna: De Angelis (30’st Bernabò), Covili, Soavi (30’st Resta), Pancaldi, Salvi, Marzocchi, Quadri, Visentin, Boschetti, Priola (9’st Schiavone), Gambacorta (15’st Amico), De Napoli (10’st Cesari), Bernardi (10’st Bernardi), Anteghini, Vilasi (16’st Fattori). Allenatore: Balsemin.

Arbitro: Ghisalberti di Bergamo.

Marcatori: 1’cp Guidi, 16’m Villasi tr Marzocchi, 25’cp Guidi, 27’m Marzocchi tr Marzocchi, 38’m Priola tr Marzocchi; st 14’m Pozzaglio tr Guidi, 16’m Furli tr Guidi, 21’m Tomasoni tr Guidi, 30’m Cesari tr Marzocchi.

Brixia-Lyons 39-10

Brixia: Baiguera; Zanardelli, Bacchetti, Belotti (21’ st Petitpierre), Plebani; Destro (26’ st Gintili), Barboglio; Mazza, Rossini (9’ st Cirelli), Valtorta (21’ st Moretti); Manenti, Triboldi (1’ st Amadei); Semhan (21’ st Tavoni), Bertini (5’ st Baccolo), Costantino. All. Palazzani

Lyons: Nakov; Comizzoli, D. Oppizzi, Profiti, Azzini; Spezia, Repetti; A. Oppizzi, Bongiorni, Isola; Bellani, Petrusic; Cantù, Borghi, Lanzani. A disposizione: Espinoza, Mazzoni, Valeri, Vergari, Viti, Groppelli, Mazzocchi. All. Rolleston

Arbitro: Lazzaretto di Padova

Marcatori: 3’ m Bertini, tr Barboglio (7-0); 6’ m Baiguera, tr Barboglio (14-0), 17’ m Costantino (19-0), 31’ m Zanardelli (24-0), 38’ m Lyons (24-5); s.t. 8’ m Plebani (29-5), 20’ m Bacchetti (34-5), 31’ m Lyons (34-10), 39’ m Baccolo (39-10)

Parma-Bassa Bresciana 43-24

Parma: Marani; Fontana, Montini, Bordini, Tonelli; Guatelli, Sartori; Soncini, Ciusa, La Torre; Corradi, Domel; Ladisa, Simoni, Cavalca. A disposizione: Tolaini, Scrimieri, Sozzi, Belledi, Bassi, Bocchi, Strina. All De Rossi.

Bassa Bresciana: C. Venieri; Baldricchi (4’ st Prandelli), Balestra, Beluzzi, Squeglia (14’ st Caselli); Putna, Ongarini (22’ st A. Venieri.); Alghisi (20’ st Garletti), Cirimbelli, F.Fusi; Saottini, Bolentini; Oneda (29’ st R. Fusi), Marini, Margini (7’ st Luna). A disposizione: Vitali. All. Arbosti.

Arbitro: Smussi di Brescia

Marcatori: 4’ m Tonelli (5-0), Montini tr Marani (12-0), 21’ m Simoni tr Marani (19-0), 24’ m Soncini (24-0), 30’ m Marini tr Putna (24-7), 38’ m Belledi tr Marani (31-7); s.t. 9’ m Simoni tr Marani (38-7), 12’ m Tonelli (43-7), 19’ m Bolentini (43-12), 36’m A. Venieri tr Putna (43-19), 38’ C. Venieri (43-24)

Note: Cartellino giallo Alghisi (39’ pt)

Fiumicello-Bergamo 11-34

Fiumicello: Nicolini, Generali, Lombardi, Bonomi (17’st Damiani), Jazi, Benevolo (21’st Masserdotti), Quarantini, Zanola (27’st Rocco), Beretta, Sardi (23’st Camanini), Bontempi, Apostoli, Ye, Gaye (1’st Saviello), Quadrio (15’st Pedrini), Ceresoli. Allenatore: Trapanese.

Bergamo: Spilotros, Gamba (12’st Franco), Gaffuri, Delcarro, Ghezzi (10’st Bassi), Orlandi, Salto (10’st Bettineschi), Liut, Fabiani (37’st Landolfo), Bellini, Panseri (40’pt Molina), Ruta, Zenoni, Minicuci, Cesare. Allenatore: Schipani.

Arbitro: Brescacin di Treviso.

Marcatori: pt 31’cp Orlandi, 38’m Orlandi tr Orlandi, 40’cp Generali; st 2’cp Generali, 9’m Molina tr Orlandi, 13’m Cesare, 20’m Gaffuri tr Orlandi, 28’m Generali, 30’m Spilotros tr Orlandi.