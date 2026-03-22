Rugby, serie B: Rovato capolista solitaria, colpo Brixia

Il Rovato resta solo in vetta e manda un segnale forte al campionato. Nella 15ª giornata di serie B il Condor supera il Pieve (42-26), allunga a +3 sul Bologna e approfitta del colpo del Brixia, che all’Aso stadium di Ospitaletto ferma la corsa del Bergamo (30-15), imbattuto da 12 gare. Un risultato che riaccende le speranze dei biancoblù (ora distanti sette punti dal secondo posto con una gara ancora da recuperare) in chiave playoff e, allo stesso tempo, permette ai franciacortini di scrollarsi di dosso proprio gli orobici.

Sfiora l’impresa il Fiumicello, che al Menta di Brescia resta avanti per lunghi tratti contro una delle pretendenti al titolo, il Bologna, ma cede nel finale (18-23), portando comunque a casa un prezioso punto di bonus difensivo. Domenica da dimenticare, invece, per la Bassa Bresciana, travolta 80-0 sul campo del Colorno.

Rovato-Pieve 42-26

Il Rovato parte forte e indirizza subito la gara, centrando già al 31’ il punto di bonus grazie a un primo tempo giocato ad alta intensità.

Dopo il vantaggio ospite, i franciacortini ribaltano rapidamente l’inerzia con le mete di Mella, Stella, Franceschelli e Cardeti che costruiscono il break decisivo già prima dell’intervallo. Nella ripresa il Condor gestisce e allunga ulteriormente con Stella e Serra, prima del tentativo di rientro del Pieve nel finale. Il Condor, mai sotto pressione, controlla, amministra, e porta a casa il risultato (42-26)

Pierangelo Ceretti, allenatore del Rovato: «Abbiamo affrontato la partita con diversi acciacchi e abbiamo perso un po’ di equilibrio, ma i ragazzi hanno fatto un’ottima prestazione. Il pacchetto di mischia ha lavorato bene e la squadra si è adattata alle situazioni. Ora testa alla prossima: contro Bologna sarà una sorta di finalissima».

Brixia-Bergamo 30-15

Partenza decisa dei biancoblù, subito a segno con il piazzato di Barboglio, a cui risponde Orlandi. È però il Brixia a fare la partita: la maul avanzante dentro i 22 metri mette alle corde Bergamo e porta alla meta tecnica, con annesso cartellino giallo. La pressione dei padroni di casa non si ferma e costringe gli ospiti a nuovi falli, con un secondo giallo che complica ulteriormente la gara degli orobici.

L'esultanza del Brixia

Dalla touche successiva nasce la seconda meta bresciana: Barboglio si tuffa vicino alla bandierina per il 15-3. Il Brixia è aggressivo nei punti d’incontro e solido in difesa. Nel finale di primo tempo arriva anche la terza marcatura con Costantino, bravo a intercettare e involarsi per il 22-3. Nella ripresa Bergamo prova a rientrare con una marcatura sull’esterno, poi insiste e accorcia ulteriormente con la meta da maul di Cesare (22-15). Il Brixia però non si scompone: torna a salire di tono, guadagna campo e ristabilisce le distanze con il piazzato di Barboglio.

Nel finale arriva anche la meta del bonus: azione manovrata con Palazzani protagonista e apertura sul lato destro per Odolini, che chiude definitivamente i conti (30-15). Il Brixia difende fino al triplice fischio. E’ impresa.

Coach Guglielmo Palazzani: «Sono molto orgoglioso dei ragazzi. Era una partita fondamentale per restare in corsa e abbiamo risposto nel modo giusto. Oggi si è vista una sola squadra in campo. Continuiamo così, senza fare calcoli».

Fiumicello-Bologna 18-23

Il Fiumicello sfiora il jackpot contro il Bologna ma cede nel finale (23-18), dopo essere stato avanti per gran parte della gara. I neroverdi partono forte con la meta di Beretta e restano davanti anche grazie al piede di Generali. Nella ripresa allungano fino al 13-5, ma Bologna cresce alla distanza e ribalta il punteggio.

Nel finale Amato riporta sotto il Fiumicello, ma il piazzato di Chico a tempo quasi scaduto chiude la sfida sul 18-23. Resta comunque un punto di bonus difensivo che premia la prestazione maiuscola degli uomini di Trapanese.

Colorno-Bassa Bresciana 80-0

Uno scatto di Colorno-Bassa Bresciana - Foto Albachiara Vitti

Giornata da dimenticare per la Bassa Bresciana, travolta 80-0 dal Colorno al termine di una gara a senso unico. I padroni di casa prendono subito il controllo della partita e costruiscono il vantaggio già nel primo tempo, allungando poi nella ripresa. La Bassa non riesce ad entrare in partita e al termine della gara accusa un passivo decisamente pesante.

Classifica

Rovato 63, Bologna 60, Bergamo 58, Brixia 53, Colorno e Lyons 37, Pieve 27, Parma 26, Fiumicello 14, Bassa Bresciana 8.

Tabellini

Rovato-Pieve 42-26

Rovato: Guidi, Franceschelli, Marai, Morandi (9’st Brunelli), Gustinelli, S. Serra (23’st Zucchi), Cardeti, Pozzaglio, Volpini, Conforti (12’st Valtorta), Galli (12’st Valloncini), Bonetti, Mella (23’st Turi), Stella (23’st Xhafa), Petrungaro. A disposizione: Zucchi. Allenatore: Ceretti.

Pieve: S. Rosso (7’st M. Marchesini), Minarelli, Aleotti, Alberghini, D’Aniello (30’st R. Marchesini), Roncarati (10’st Govoni), G. Rosso (19’st Accorsi), Cocchiarella, G. Tassinari, D. Serra, Preda, Ravazza (19’st Gambacorta), Moschetta, Pritoni, Guerzoni (30’pt Pondrelli). Allenatore: Balboni.

Arbitro: Orsi di Pisa.

Marcatori: pt 7’m G. Tassinari tr S. Rosso (7-0), 9’m Mella tr Guidi (7-7), 22’m Stella tr Guidi (7-14), 29’m Franceschelli tr Guidi (7-21), 31’m Cardeti tr Guidi (7-28), 35’m Moschetta tr S. Rosso (14-28); st 11’m Stella tr Guidi (14-35), 14’m S. Serra tr Guidi (14-42), 30’m Cocchiarella (19-42), 34’m Accorsi tr Govoni (26-42).

Note: cartellini gialli: Daniello (11’st), Gustinelli (28’st).

Brixia-Bergamo 30-15

Brixia: Baiguera (23’ pt Palazzani ); Zanardelli, Bacchetti (28’ st Carilli), Belotti, Plebani (20’ st Odolini); Destro, Barboglio; Pè, Rossini, Moretti (22’ st Valtorta); Pasotti (20’ st Manenti), Triboldi; Semhan (23’st Tavoni), Bertini (34’ st Mazza), Costantino. All. Palazzani

Bergamo: Spilotros; Ambrosioni, Colombo, Del Carro, Rosa; Orlandi, Salto; Bellini, Nodari, Nembrini; Liut, Molina; Zenoni, Minicuci, Cesare. A disposizione: Plevani, Roselli, Sawadogo, Fabiani, Rota, Meneghini, Gaffuri. All. Bonacina

Arbitro: Baldassarre di Torino

Marcatori: p.t. 2’ cp Barboglio (3-0), 3’ cp Orlandi (3-3) 8’ meta tecnica Brixia (10-3), 23’ m Barboglio (15-3), 38’ m Costantino, tr Barboglio (22-3); s.t. 7’ m Spilotros (22-8), 24’ m Cesare tr Orlandi (22-15), 28’ cp Barboglio (25-15), 34’ m Odolini (30-15)

Colorno-Bassa Bresciana Leno 80-0

Colorno: Spanò, Tiberti, Moore, Lodi, E. Agnelli, Pasini, Martani, Borsi, Reverberi, Laurenti, Mattioli, G. Rossi, Cristofanetti, g. Agnelli G., Azzini. A disposizione: Saccò, Rossetti, Varletta, Pacchiani, Modoni, Bianchi, Gorni. Allenatore: Mandelli.

Bassa Bresciana Leno: A. Rossi, Caselli (10’ st Baldricchi), Alghisi, Beluzzi, Chioda (28’ st Prandelli), C. Venieri C., Ongarini (1’ st A.Venieri), Gottani, Vitali (8’ st Cirimbelli), Gurra, Saottini (1’ st Bolentini), Bellomi, Oneda, Marini (10’ pt Fusi), Margini (1’ st Zerman). Allenatore: Arbosti.

Marcatori: p.t.: 13’ m Borsi tr Pasini (7-0), 22’ m Agnelli G. (12-0), 29’ m Borsi tr Pasini (19-0), 35’ m Tiberti tr Pasini (26-0), 38’ m Tiberti tr Pasini (33-0); s.t.: 45’ m Lodi tr Pasini (40-0), 55’ m Tiberti tr Pasini (47-0), 61’ m Rossetti tr Pasini (54-0), 64’ m Gorni tr Prandelli (61-0), 70’ m Lodi tr Prandelli (68-0), 75’ m Agnelli E. (73-0), 79’ m Borsi tr Prandelli (80-0).

Fiumicello - Bologna 18-23

Fiumicello: Quarantini (vC), Jazi, Lombardi, Fasani, Damiani (10’ st Roversi), Nicolini, Generali (15’ st Zanola), Beretta, Bontempi (C), Setti (21’ st Amato), Ye (38’ st Camanini), Apostoli (21’ st Sardi), Gaye (26’ st Schivardi), Maffezzoni (15’ st Pedrini), Ceresoli. Allenatore: Trapanese.

Bologna Rugby Club: De Angelis, Teresi, Soavi (1’ st Salvi), Marzocchi, Covili, Chico, Bernabò (5’ st Cannoniero) Boschetti (5’ st Visentin), Schiavone, Baratta, Cesari; Amico (20’ st De Napoli), Bonini (1’ st Bernardi), Biondi (1’ st Fattori), Anteghini (24’ st Silvestri). Allenatore: Balsemin.

Marcatori: p.t.: 3’ m Beretta tr Generali (7-0), 27’ m Teresi (7-5), 41’ cp Generali (10-5); s.t.: 6’ cp Generali (13-5), 10’ m Schiavone (13-10), 13’ m Teresi (13-15), 29’ m Marzocchi (13-20), 36’ m Amato (18-20), 39’ cp Chico (18-23).