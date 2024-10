Rugby serie B: il Brixia vince il derby, primo ko per il Botticino

È del Brixia il primo, pirotecnico, derby di serie B andato in scena oggi allo stadio Pagani di Rovato. Il Condor cede di misura (32-33) e si rammarica di non aver chiuso le contese nel cuore del secondo tempo, dopo un sontuoso recupero firmato Franceschelli (autore di tre mete consecutive).

Clamorosa è la reazione dei «brixiani», che ribaltano il match all’ultimo secondo e festeggiano vittoria e primo posto in classifica. Primo passo falso, invece, per il Botticino, fermato sul 24-22 sul campo del Rugby Pieve (appesantito a causa delle forti precipitazioni), anche in questo caso all’ultimo secondo. Il maltempo delle scorse ore ha portato al rinvio del match Colorno-Sondrio, per impraticabilità del terreno di gioco.

Fuochi d’artificio nel derby

La festa del Brixia al termine del match - © www.giornaledibrescia.it

C’è il pubblico delle grandi occasioni allo stadio Pagani di Rovato per il primo derby della stagione. L’aria è elettrica e lo spettacolo in campo è presto servito. È il Brixia a prendere in mano le redini del gioco, dominando le prime fasi. Lo 0-0 viene rotto già al 5’ con il calcio piazzato di Serra. Il Brixia costruisce gioco con rapidità e al 9’ mette in seria difficoltà la linea difensiva locale con un gioco alla mano che produce avanzamento con Forti sull’out di destra e costringe al fallo e alla meta di punizione assegnata dall’arbitro Bagarolo.

Rovato fatica a trovare continuità di gioco e si affida al piede di Guidi. Anche il fromboliere del Brixia si fa trovare sul pezzo e la sfida vive così di rimbalzo tra un’acca e l’altra, fino alla seconda, pregevole, marcatura della formazione ospite: la tensione continua porta ad un primo cortocircuito del Rovato, che con un errore di impostazione favorisce l’intervento di Locatelli, rapido nel rubar palla e nell’innescare il contrattacco finalizzato dal tuffo in meta di Bertini. Serra trasforma il 9-20.

La ripresa

Nella ripresa il Rovato sembra trovare il bandolo della matassa, e complici i due cartellini gialli sventolati agli avversari Pratichetti (al 39’ del primo tempo) e Piovani (al 17’ del secondo tempo), gioca in superiorità numerica per un tempo prolungato. È il momento in cui sale in cattedra uno splendido Franceschelli, che firma tre mete fotocopia, una di seguito all’altra, portando il Condor in vantaggio 32-20. Al 15’ il Brixia è (apparentemente) al tappeto, mentre Rovato (altrettanto apparentemente) è al settimo cielo.

Tutto però cambia repentinamente, ancora una volta. La superiorità dei padroni di casa viene rotta dalla bella percussione del Brixia, che tenta di rialzarsi dopo il lungo blackout e con una buona soluzione offensiva trova la prima meta del secondo tempo con Delle Monache (32-25). Gli ospiti ritrovano convinzione e gioco e al 34’ tornano ad esplorare i 22 metri del Rovato. La mischia biancoblù produce avanzamento. Ne approfitta Valorta che deposita l’ovale oltre la linea.

Serra fallisce la trasformazione da posizione angolata e Rovato mantiene un risicato vantaggio (32-30). La palla resta in possesso della formazione ospite, con Rovato che prova ad alzare un disperato muro difensivo. Proprio allo scadere, il Brixia ottiene però un calcio piazzato. Il silenzio è glaciale. Dalla piazzola Benetti non manca il bersaglio e firma il sorpasso definitivo. Brixia espugna così lo stadio Pagani, vince il derby col punteggio di 32-33 e si proietta in testa alla classifica. Rovato, invece, entra in piena crisi dopo due sconfitte consecutive.

Leggi anche Un ex All Black al Brixia Rugby: ingaggiato Mike Brewer

I commenti a caldo

Roberto Mandelli, coach del Brixia, non nasconde la propria soddisfazione: «È stato un bellissimo derby. Abbiamo giocato molto bene nel primo tempo, siamo stati molto concreti, sia in attacco che in difesa. Siamo stati un po’ fallosi e abbiamo subito nella prima fase del secondo tempo questa indisciplina. Il Rovato infatti è stato bravo a concretizzare due mete con l’uomo in più e a prendere il largo. Abbiamo quindi deciso di rimescolare le carte pescando dalla panchina. E anche qui abbiamo fatto la differenza. La qualità è rimasta altissima e con un gioco molto fisico e al tempo stesso semplice abbiamo costruito la vittoria all’ultimo. Bene aver battuto Rovato che era l’unica bestia nera del Brixia (l’anno scorso i due derby finirono con un pareggio e una vittoria del Rovato, ndr). Ora aspetteremo il ritorno in casa nostra per vedere chi in questa miniclassifica dei derby sarà davanti».

Pierangelo Ceretti, allenatore del Rovato, analizza così la sfida: «Siamo mancati in maturità. Stavamo chiudendo la partita 12 punti in avanti, ma abbiamo fatto scelte di gioco sbagliate e loro sono riusciti ad approfittarne. Abbiamo tanti giovani in campo e dobbiamo crescere soprattutto in questi momenti. Oggi avevamo l’opportunità di chiudere la partita ma non siamo stati abbastanza cattivi. Vanno fatti comunque i complimenti ai miei ragazzi che hanno fatto una buonissima prestazione. Siamo stati a tratti dominanti, contro una discreta squadra dotata di grande fisicità. Partire con due risultati negativi è dura ma dobbiamo rialzarci presto. Ogni partita per noi è una guerra».

Primo passo falso

Un momento della gara tra Botticino e Rugby Pieve - © www.giornaledibrescia.it

Prima sconfitta stagionale per il Botticino che perde all’ultimo secondo la sfida in trasferta conto il Pieve. Partita combattutissima sui punti di incontro e su tutte le fasi del gioco, quella giocata oggi su un terreno di gioco ai limiti della praticabilità a causa delle piogge dei giorni scorsi. Partiti bene, i cavatori hanno poi sofferto la reazione avversaria sino a trovarsi in svantaggio. La meta di Mainardi nel finale non ha raddrizzato le cose perché a tempo quasi scaduto il Pieve ha messo la pietra tombale sulla sfida con una marcatura pesante da touche.

Questo il commento dell’allenatore del Botticino, Francesco Filippini: «Abbiamo fatto tante cose positive, nonostante un campo molto pesante. Sapevamo che la sfida sarebbe stata dura. C’è rammarico perché l’avevamo rimessa in piedi con una bella meta, ma abbiamo sciupato troppe occasioni e siamo stati puniti. Sono comunque soddisfatto dell’approccio dei giocatori e della voglia messa in campo. Abbiamo provato a vincere fino alla fine. Peccato. La sconfitta genera dispiacere perché dobbiamo essere maggiormente disciplinati tatticamente. Ora pensiamo a preparare meglio la prossima partita contro il Bologna»

I tabellini

Rovato-Brixia 32-33

Rovato: Guidi; Franceschelli (22’ st Ottaviani), Brunelli (17’ st Ferrari), Gandaglia, Zucchi (19’ st Cortesini); Furli, Tomasoni; Turi (12’ st Garofalo), Volpini (c) (19’ st Valtorta), Pozzaglio; Valloncini, Furli; Mella, Stella (6’ st Frassine), Galli (17’ st Tebaldini).

Allenatore: Ceretti.

Brixia: Serra; Forti (6’ st Plebani), Pratichetti, Belotti (19’ st Quaggiotti), Delle Monache; Locatelli (19’ st Benetti), Carilli (15’ st Fiorini); Amadei (c) (30’ pt Pasotti), Rossini, Valtorta; Manenti, Tribodi; Tavoni (1’ st Piovani),Bertini, Sabatiello. A disposizione: Angeli.

Allenatore: Mandelli.

Arbitro: Bagarolo di Milano.

Note: circa 400 spettatori; cartellino giallo Furli (Rovato) 8’ pt, cartellino giallo Pratichetti (Brixia) 39’, cartellino giallo Piovani (Brixia) 17’ st.

Marcatori: 5’ cp Serra (Brixia) 0-3, 8’ meta di punizione (Brixia) 0-10, 10’ cp Guidi (Rovato) 3-10, 14’ cp Guidi (Rovato) 6-10, 16’ cp Serra (Brixia) 6-13, 22’ cp Guidi (Rovato) 9-13; 28’, m Bertini, tr Serra (Brixia) 9-20, 33’ cp Guidi (Rovato) 12-20; s.t.: 9’ m Franceschelli (Rovato) 17-20, 11’ m Franceschelli, tr Guidi (Rovato) 24-20, 12’ cp Guidi (Rovato) 27-20, 15’ m Franceschelli (Rovato) 32-20, 31’ m Delle Monache (Brixia) 32-25, 36’ m Valtorta (Brixia) 32-30, 40’ cp Benetti (Brixia) 32-33

Pieve-Botticino 24-22

Pieve: D. Tassinari, Marzocchi, Dal Pozzo, Aleotti, Marchesini, Roncarati, P. Accorsi, Balsemin, G. Tassinari, Serra, Lombardi, Taddia, Lindelli (1’ st Mulè), Cassani (1’ st Pritoni), Levorato (1’ st Badiali). A disposizione:, Mulè, Pondrelli, Cocchiarella, Ciffolillo, Minarelli.

Allenatore: Balboni.

Botticino: Musatti, P. Ferrari, Mainardi, V. Busi (10’ st Savoldelli), Gaspari, Bandera, Ricchini, A. Ragnoli, Tamborini, Venturelli, Scanferla, Florio, Stefanini, D. Busi (1’ st Bettoni). A disposizione: Tonni, Maccarinelli, S. Ragnoli, Noventa, Fantini.

Allenatori: Filippini e Nicol.

Arbitro: Ghisalberti di Bergamo.

Marcatori: pt 5’ cp Bandera, 6’ m Taddia tr Marzocchi, 7’ m Altamirano tr Bandera, 27’ m Marzocchi, 35’ m Marzocchi tr Marzocchi; st 20’ m Tamborini, 32’ m Mainardi tr Bandera, 40’ m Lindelli.

La classifica

Brixia 10, Bologna 9, Bergamo 6, Lyons 5, Modena 5, Botticino 5, Pieve 5, Sondrio 1*, Rovato 1, Colorno 0*. *una partita in meno